Hundimiento del camión en Bajo La Viña: establecieron un camino alternativo para descongestionar el tránsito

Un auto quedó varado este lunes al intentar cruzar el río por un camino alternativo ubicado en Campo Verde, a la altura del barrio 9 de Julio. La escena fue registrada por personas que circulaban por la zona y refleja las complicaciones que atraviesan los conductores tras los daños detectados en el puente de Av. Balbín .

En la imagen se observa al vehículo detenido en medio del cauce, luego de intentar avanzar por un sector con piedras y agua. Otros automovilistas también circulaban por ese recorrido para evitar las demoras registradas en la conexión habitual.

La circulación por estos sectores se intensificó luego de que una parte del puente de avenida Balbín, ubicado frente a Vialidad de la Provincia y sobre el río Chijra, se hundiera durante la mañana de este lunes.

El hecho ocurrió alrededor de las 8.30, mientras un camión transitaba sobre la estructura. A pesar de los daños registrados en la calzada, no hubo personas heridas.

Ante las complicaciones en el tránsito, algunos automovilistas comenzaron a buscar recorridos alternativos. Uno de ellos fue el cruce del río en Campo Verde, a la altura del barrio 9 de Julio, donde el automóvil de la fotografía quedó atascado.

El auto quedó en medio del cauce

El vehículo ingresó al río, pero no logró completar el cruce y quedó varado sobre el terreno irregular. La presencia de agua, piedras y sectores de difícil circulación convirtió el paso en una maniobra riesgosa.

La situación también generó demoras para quienes transitaban detrás y evidencia los riesgos de utilizar caminos que no cuentan con condiciones adecuadas para el paso de vehículos.

Qué pasó en el puente de avenida Balbín

El hundimiento se produjo en un tramo del puente que ya presentaba deterioros. Vecinos de la zona indicaron que anteriormente se había formado un pozo y que durante los días previos se habían realizado trabajos en el lugar.

Luego del incidente, el tránsito presentó complicaciones y se recomendó a los conductores reducir la velocidad, circular con extrema precaución y buscar alternativas seguras hasta que se evalúe el estado de la estructura y se concreten las reparaciones.

Recomiendan evitar cruces riesgosos

Frente a esta situación, se aconseja no ingresar con vehículos a cauces, caminos improvisados o sectores en los que no pueda comprobarse la profundidad del agua y la estabilidad del terreno.

Los conductores deben priorizar calles habilitadas y recorridos seguros, aunque impliquen mayores distancias, para evitar quedar varados o sufrir daños en los vehículos.