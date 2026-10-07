Canal 4 de Jujuy transmite en vivo desde las 17 la Misa y Procesión por la Virgen de Río Blanco

Este miércoles 7 de octubre, Jujuy vive una de las jornadas religiosas más importantes del año en honor a la Virgen de Río Blanco y Paypaya , Madre y Patrona de la provincia. Desde las 17 horas , Canal 4 de Jujuy y TodoJujuy.com realizarán una transmisión especial en vivo de la procesión y la misa central desde San Salvador de Jujuy.

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La cobertura permitirá seguir uno de los momentos más convocantes de la celebración, que cada año reúne a miles de fieles y peregrinos en distintos puntos de la provincia.

La tradicional procesión con la imagen de la Virgen comenzará durante la tarde desde el sector de la Iglesia Catedral y recorrerá las calles Sarmiento, Independencia, Lavalle y Alvear , para luego regresar nuevamente por Sarmiento hasta la Catedral.

Luego tendrá lugar la celebración eucarística prevista en la Catedral Basílica, como parte de las actividades centrales de este 7 de octubre. El cronograma difundido para la jornada contempla una misa a las 17 horas en la Catedral y una última celebración a las 20 horas en el Santuario de Río Blanco .

Una jornada que comenzó desde muy temprano

Las actividades por el Día de la Virgen comenzaron durante la madrugada. Desde las 5 de la mañana, la imagen partió desde la Catedral rumbo al Santuario de Río Blanco, donde durante la mañana se desarrollaron distintas celebraciones religiosas.

En el Santuario se programaron misas a las 7, 8.30, 10.30 y 12 horas, mientras que las actividades continuarán por la tarde en la capital jujeña y posteriormente nuevamente en Río Blanco.

La celebración forma parte de un extenso calendario de peregrinaciones que continuará durante los domingos de octubre, con jornadas dedicadas a familias, comunidades de toda la provincia, personas enfermas, jóvenes y otros grupos de peregrinos.

Una devoción profundamente arraigada en Jujuy

La Virgen del Rosario de Río Blanco y Paypaya ocupa un lugar central dentro de la tradición religiosa jujeña. Cada octubre, miles de personas peregrinan hacia el Santuario como expresión de fe, agradecimiento y pedido de protección.

Desde el propio Santuario remarcaron que la celebración tiene un fuerte componente de encuentro comunitario y renovación espiritual. El rector, padre Germán Macagno, invitó a los fieles a vivir la jornada con un espíritu de reconciliación, reflexión y compromiso con la fe.

La devoción tiene además una fuerte dimensión cultural. Registros oficiales de turismo destacan que cada 7 de octubre los fieles realizan el recorrido desde la Catedral de San Salvador de Jujuy hasta Río Blanco y que esta manifestación religiosa constituye una de las expresiones de fe más tradicionales de la provincia.

Operativo especial para acompañar a los fieles

Debido a la importante concurrencia prevista, durante la jornada se mantiene un operativo de asistencia y prevención. El SAME 107 dispuso ambulancias y puestos médicos, con personal sanitario distribuido en sectores estratégicos del Santuario y los recorridos de peregrinación.

Las autoridades recomendaron a los asistentes llevar agua, gorra y elementos de protección frente al calor, además de prestar especial atención a niños, adultos mayores y mascotas. También pidieron circular con precaución por los sectores cercanos a las rutas y respetar las indicaciones de seguridad.

Dónde ver la transmisión de Canal 4

La cobertura especial de Canal 4 de Jujuy comenzará desde las 17 horas, con imágenes en vivo de la procesión y posteriormente de la celebración religiosa.

Será una oportunidad para que quienes no puedan acercarse hasta el centro de San Salvador de Jujuy puedan acompañar desde sus hogares una de las fechas de mayor significado religioso y cultural para la provincia.