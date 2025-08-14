Central Córdoba (SE) vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del Clausura

Central Córdoba (SE) recibe el próximo domingo 17 de agosto a Barracas Central por la fecha 5 del Clausura, a partir de las 16:15 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.

El equipo visitante llega exultante a esta fecha, ya que viene de ganar, sin embargo el conjunto local buscará volver al triunfo en su estadio después de haber empatado en la jornada anterior.

En la jornada previa, Central Córdoba (SE) igualó 1-1 el juego ante Newell`s. Con resultados irregulares en las 3 jornadas más recientes, el equipo cuenta con 1 triunfo y 2 empates, en los que le han convertido 3 goles y marcó 4 tantos en el rival.

Barracas Central llega con los ánimos arriba luego de vencer 3-1 a Aldosivi. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y perdido 1. En esos cotejos, contó un total de 7 goles y le han anotado 5 en su arco.

Si hablamos de la condición de local/visitante, los equipos muestran resultados similares. Central Córdoba (SE) ha mantenido una racha impresionante en el estadio Único Madre de Ciudades, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo. Barracas Central se ha impuesto con contundencia en todos sus partidos como visitante en la competencia.

En los últimos 4 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 3 partidos igualados ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 11 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 3.

El árbitro encargado de dirigir el partido será Nicolás Lamolina.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Belgrano: 25 de agosto - 19:00 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar

Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura

Fecha 6: vs Defensa y Justicia: 22 de agosto - 15:30 (hora Argentina)

Fecha 7: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 8: vs Godoy Cruz: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Horario Central Córdoba (SE) y Barracas Central, según país

Argentina: 16:15 horas

Colombia y Perú: 14:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 15:15 horas

