Central Córdoba (SE) vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

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El juego entre Central Córdoba (SE) y Estudiantes se disputará el próximo sábado 10 de octubre por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Único Madre de Ciudades.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Estudiantes Mientras que la visita se encuentra exultante por su victoria en la jornada anterior, el equipo local viene de empatar su último partido en el torneo y se espera un partido lleno de acciones en ambas porterías.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura En la fecha anterior, Central Córdoba (SE) se fue con un solo punto al conseguir un empate por 1 frente a Dep. Riestra. Con 2 empates y 2 partidos perdidos, así avanza el historial reciente en la temporada actual del torneo, con 4 goles marcados y con 7 en contra en esos partidos.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura En la jornada anterior, Estudiantes derrotó 3-0 a Gimnasia (Mendoza). Como resultado de los últimos partidos de la actual temporada, cuenta con 1 triunfo, 1 empate y 2 derrotas. En esos duelos, pudo celebrar 6 goles y le marcaron 4 en su arco.

Estudiantes muestra una de las peores temporadas como visitante al no haber sumado ni un punto en los partidos disputados hasta hoy. Los resultados de las últimas cinco jornadas suman 1 victoria para el anfitrión, mientras que la visita tiene 3 y ambos terminaron igualados 1 vez. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 23 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes lo ganó por 5 a 0. El árbitro seleccionado para el encuentro será Andrés Gariano.

Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Platense: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura Fecha 13: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar Horario Central Córdoba (SE) y Estudiantes, según país Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas

Colombia y Perú: 15:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas

Venezuela: 16:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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