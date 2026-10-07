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7 de octubre de 2026 - 10:18
Liga Profesional

Barracas Central vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Huracán se mide ante Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia el sábado 10 de octubre a las 15:45 (hora Argentina). El partido será supervisado por Hernán Mastrángelo.

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Barracas Central vs Huracán: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:45 (hora Argentina) el próximo sábado 10 de octubre, Huracán enfrentará a Barracas Central en el estadio Claudio Chiqui Tapia, por el duelo correspondiente a la fecha 12 del Clausura.

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Así llegan Barracas Central y Huracán

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central ganó el encuentro previo ante Atlético Tucumán por 3-2. Con un historial bastante irregular en los últimos 4 partidos disputados: 1 derrota y 3 empates, han vencido su valla 4 veces y logró marcar 4 goles a favor.

Últimos resultados de Huracán en partidos del Clausura

Huracán llega triunfante luego de ver caer a Aldosivi con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 2 y 2 empató . Pudo festejar 7 goles y sus rivales han podido vencer su arco 4 veces.

El historial indica un marcador con 1 victoria para el equipo local, 2 para el visitante y un total de 2 empates entre ambos en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 23 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó en empate a 0.

Hernán Mastrángelo es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Huracán en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Barracas Central y Huracán, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 15:45 horas
  • Colombia y Perú: 13:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:45 horas
  • Venezuela: 14:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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