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7 de octubre de 2026 - 10:58
Liga Profesional

Tigre vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Tigre y Banfield. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Pablo Echavarría.

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Tigre vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Tigre y Banfield, por la fecha 12 del Clausura, se jugará el próximo sábado 10 de octubre, a partir de las 19:15 (hora Argentina), en Monumental de Victoria.

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Así llegan Tigre y Banfield

Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Argentinos Juniors por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Banfield en partidos del Clausura

Banfield viene de empatar 1-1 ante Rosario Central. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 10 tantos.

Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Banfield quien ganó 1 a 0.

Pablo Echavarría es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Banfield en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Banfield, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:15 horas
  • Colombia y Perú: 17:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:15 horas
  • Venezuela: 18:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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