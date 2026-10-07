Tigre vs Banfield: previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

El cotejo entre Tigre y Banfield, por la fecha 12 del Clausura, se jugará el próximo sábado 10 de octubre, a partir de las 19:15 (hora Argentina), en Monumental de Victoria.
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El cotejo entre Tigre y Banfield, por la fecha 12 del Clausura, se jugará el próximo sábado 10 de octubre, a partir de las 19:15 (hora Argentina), en Monumental de Victoria.
Los equipos llegan con la misma necesidad de recuperar la senda de la victoria aunque con distintos resultados previos. El local ha perdido en la última jornada del torneo, mientras que la visita rescató un empate en su casa.
Tigre quiere recuperar tras sufrir una derrota contra Argentinos Juniors por un resultado de 1 a 2. En juegos recientes de la presente temporada, suma 1 empate y 3 partidos perdidos, con 4 goles marcados y con 8 en su arco.
Banfield viene de empatar 1-1 ante Rosario Central. En sus últimos 4 encuentros logró igualar 2 partidos y cayó en 2 oportunidades. Ha logrado convertir 7 goles y le han marcado 10 tantos.
Los registros de enfrentamientos previos entre estos equipos marcan una tendencia favorable para uno de ellos: 2 veces ganó el local y 3 la visita. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 20 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Banfield quien ganó 1 a 0.
Pablo Echavarría es el elegido para dirigir el partido.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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