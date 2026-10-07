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7 de octubre de 2026 - 11:34
Liga Profesional

River Plate vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura

River Plate y Estudiantes (RC) se enfrentan en el Monumental, con el arbitraje de Nazareno Arasa. El duelo se jugará el sábado 10 de octubre desde las 21:30 (hora Argentina).

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River Plate vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 12 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre River Plate y Estudiantes (RC) se disputará el próximo sábado 10 de octubre por la fecha 12 del Clausura, a partir de las 21:30 (hora Argentina) en el Monumental.

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Así llegan River Plate y Estudiantes (RC)

Los dos equipos llegan al partido tras haber caído derrotados en la última jornada de la temporada actual, por lo que los puntos en juego tienen aún más valor para ambos.

Últimos resultados de River Plate en partidos del Clausura

River Plate busca levantarse de su derrota ante Huracán en el Monumental. En los duelos recientes, ha ganado 3 y empatado 1, con 11 goles marcados y con 8 en su arco.

Últimos resultados de Estudiantes (RC) en partidos del Clausura

Estudiantes (RC) cayó 1 a 2 ante Racing Club. En los últimos encuentros, igualó 1 vez y perdió en 3 oportunidades. Con 4 goles a favor, ha recibido 9 en contra.

Durante los últimos 3 partidos del campeonato, el historial entre los equipos favorece al conjunto local, que ha logrado 2 triunfos, y 1 fue empate. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 22 de marzo, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y River Plate lo ganó por 0 a 2.

El árbitro seleccionado para el encuentro será Nazareno Arasa.


Fechas y rivales de River Plate en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 11: vs Sarmiento: 14 de octubre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes (RC) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 13: vs Aldosivi: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
Horario River Plate y Estudiantes (RC), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela: 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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