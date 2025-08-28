jueves 28 de agosto de 2025

28 de agosto de 2025 - 10:47
Liga Profesional

Central Córdoba (SE) y Estudiantes se miden por la fecha 7

Palpitamos la previa del choque entre Central Córdoba (SE) y Estudiantes. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Andrés Gariano.

Central Córdoba (SE) vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Central Córdoba (SE) y Estudiantes, por la fecha 7 del Clausura, se jugará el próximo sábado 30 de agosto, a partir de las 17:00 (hora Argentina), en el estadio Único Madre de Ciudades.

Así llegan Central Córdoba (SE) y Estudiantes

Ambos equipos sumaron de a tres en la jornada anterior al vencer a sus últimos rivales, por lo que se espera un partido parejo en el que ninguno de los dos buscará regalar nada.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) logró un triunfo por 3-0 ante Belgrano. Previo a este encuentro, igualó 3 y ganó 1, en los que acumuló 4 goles en contra frente a 8 a favor.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes llega con ventaja tras derrotar a Aldosivi con un marcador 1 a 0. La visita ha sido vencida 1 vez ha ganado 3 partidos en las recientes jornadas. En esos partidos, lleva anotados 8 goles y le han convertido 5.

Con 2 victorias y 3 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 21 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y fue Estudiantes quien ganó 3 a 2.

Andrés Gariano es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
Horario Central Córdoba (SE) y Estudiantes, según país
  • Argentina: 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 16:00 horas

