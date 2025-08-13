miércoles 13 de agosto de 2025

13 de agosto de 2025 - 08:03
B Nacional

Chacarita vs Temperley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

La previa del choque de Chacarita ante Temperley, a disputarse en el estadio Chacarita Juniors el sábado 16 de agosto. El árbitro será Javier Delbarba.

BsAs (DataFactory)

Chacarita recibirá a Temperley, en el marco de la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 16 de agosto, en el estadio Chacarita Juniors.

Así llegan Chacarita y Temperley

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional

Chacarita sacó un empate por 0 en su visita a Def. Unidos. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional

Temperley obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a San Telmo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 3 goles a sus rivales y sin que hayan vencido su valla.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Chacarita con un marcador de 0-3.

Javier Delbarba será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Colón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona B - Fecha 28: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 29: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 30: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 31: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar
  • Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar
Horario Chacarita y Temperley, según país

