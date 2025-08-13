Chacarita vs Temperley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Chacarita recibirá a Temperley, en el marco de la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 16 de agosto, en el estadio Chacarita Juniors.
¡Suscribite al Newsletter!
Lo que necesitas saber, desde donde necesites
Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.SUSCRIBITE
Chacarita recibirá a Temperley, en el marco de la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 16 de agosto, en el estadio Chacarita Juniors.
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Chacarita sacó un empate por 0 en su visita a Def. Unidos. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.
Temperley obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a San Telmo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 3 goles a sus rivales y sin que hayan vencido su valla.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Chacarita con un marcador de 0-3.
Javier Delbarba será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.