Chacarita vs Temperley: previa, horario y cómo llegan para la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional

Chacarita recibirá a Temperley, en el marco de la fecha 27 de la zona B de la Primera Nacional, el próximo sábado 16 de agosto, en el estadio Chacarita Juniors.

Así llegan Chacarita y Temperley Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Chacarita en partidos de la Primera Nacional Chacarita sacó un empate por 0 en su visita a Def. Unidos. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 5 goles en su arco y ha marcado 5 tantos en el rival.

Últimos resultados de Temperley en partidos de la Primera Nacional Temperley obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a San Telmo. De los últimos partidos que jugó, ha ganado 3 y ha empatado 1, con 3 goles a sus rivales y sin que hayan vencido su valla.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 2 empates y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 13 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y el marcador favoreció a Chacarita con un marcador de 0-3. Javier Delbarba será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Fechas y rivales de Chacarita en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Colón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Mitre (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Chaco For Ever: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Almirante Brown: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Central Norte: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Temperley en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona B - Fecha 28: vs Def. de Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 29: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 30: vs Talleres (RE): Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 31: vs Dep. Morón: Fecha y horario a confirmar

Zona B - Fecha 32: vs Estudiantes (BA): Fecha y horario a confirmar Horario Chacarita y Temperley, según país

