jueves 21 de agosto de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
21 de agosto de 2025 - 08:33
B Nacional

Colegiales vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

Todos los detalles de la previa del partido entre Colegiales y Patronato, que se jugará el domingo 24 de agosto desde las 13:00 (hora Argentina) en el estadio Colegiales. Dirige Jorge Broggi.

Colegiales vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional
BsAs (DataFactory)

Patronato y Colegiales se enfrentarán en el estadio Colegiales el próximo domingo 24 de agosto desde las 13:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional.

Lee además
mitre (se) vs san telmo: previa, horario y como llegan para la fecha 28 de la zona b de la primera nacional

Mitre (SE) vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional
chaco for ever vs agropecuario argentino: previa, horario y como llegan para la fecha 28 de la zona b de la primera nacional

Chaco For Ever vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Así llegan Colegiales y Patronato

Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional

Colegiales viene de caer por 0 a 1 frente a Ferro. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional

Patronato viene de un triunfo 1 a 0 frente a Arsenal. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 3 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Colegiales se llevó la victoria por 0 a 1.

Jorge Broggi fue designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional
  • Zona A - Fecha 29: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 30: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 31: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 32: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar
  • Zona A - Fecha 33: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar
Horario Colegiales y Patronato, según país
  • Argentina: 13:00 horas
  • Colombia y Perú: 11:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: nota.texto7

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Mitre (SE) vs San Telmo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Chaco For Ever vs Agropecuario Argentino: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Almirante Brown vs Gimnasia (J): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Se enfrentan Central Norte y Gimnasia (Mendoza) por la fecha 28 de la zona B

Def. Unidos vs Estudiantes (RC): previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona B de la Primera Nacional

Lo que se lee ahora
brutales incidentes en independiente - u de chile: un herido grave y mas de 300 detenidos video
Imágenes.

Brutales incidentes en Independiente - U de Chile: un herido grave y más de 300 detenidos

Por  Ramiro Menacho

Las más leídas

Alerta por viento zonda en Jujuy (Foto ilustrativa) 
Atención.

Vuelve la alerta por viento zonda a Jujuy este jueves: para qué zonas

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy video
Mito y tradición.

Qué es la Tormenta de Santa Rosa y cuándo llegaría a Jujuy

Adopción en Jujuy.
Jujuy.

Buscan una familia para adoptar a dos hermanos jujeños de 10 y 4 años

Detenido en capital: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género
Operativo.

Detenido en San Salvador de Jujuy: llevaba drogas y estaba denunciado por violencia de género

Luck Ra
Sorpresa.

Fin del misterio: Luck Ra reveló cuál es su nombre y tiene vínculo con un prócer argentino

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel