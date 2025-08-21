Colegiales vs Patronato: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Patronato y Colegiales se enfrentarán en el estadio Colegiales el próximo domingo 24 de agosto desde las 13:00 (hora Argentina), en el encuentro correspondiente a la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Colegiales y Patronato Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.

Últimos resultados de Colegiales en partidos de la Primera Nacional Colegiales viene de caer por 0 a 1 frente a Ferro. Ha ganado 2 y perdido 2 partidos de las 4 últimas jornadas, con 5 goles en contra y con 5 en el arco contrario.

Últimos resultados de Patronato en partidos de la Primera Nacional Patronato viene de un triunfo 1 a 0 frente a Arsenal. En los 4 recientes partidos jugados acumuló 2 triunfos y 2 derrotas. Sumó un total de 3 goles y le metieron 3 en su arco.

El último mano a mano en este certamen fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Colegiales se llevó la victoria por 0 a 1. Jorge Broggi fue designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Colegiales en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Güemes (SE): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs San Martín (T): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Tristán Suárez: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Gimnasia y Tiro: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Patronato en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Racing (Cba): Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Quilmes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs San Miguel: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Almagro: Fecha y horario a confirmar Horario Colegiales y Patronato, según país Argentina: 13:00 horas

Colombia y Perú: 11:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 10:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 12:00 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

