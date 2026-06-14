Colombia debuta ante Uzbekistán en el cierre de la primera fecha del Grupo K

El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo K del Mundial se jugará el próximo miércoles 17 de junio a las 23:00 (hora Argentina).
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El duelo correspondiente a la fecha 1 del grupo K del Mundial se jugará el próximo miércoles 17 de junio a las 23:00 (hora Argentina).
La primera jornada de la fase de grupos del Mundial concluye con un choque histórico entre sudamericanos y asiáticos, que se medirán oficialmente por primera vez.
Uzbekistán hará historia en 2026 al disputar por primera vez una Copa del Mundo. Los Lobos blancos lograron su clasificación tras finalizar en el segundo puesto del Grupo A de la Tercera Ronda de las Eliminatorias AFC. Además, se convirtieron en la primera selección debutante en sellar su boleto a la máxima cita del fútbol.
Tras conseguir la histórica clasificación bajo la conducción de Timur Kapadze, la federación uzbeka apostó por la experiencia internacional del ex defensor italiano Fabio Cannavaro como nuevo seleccionador.
Por su parte, Colombia afrontará su octava participación en una Copa del Mundo. Su mejor actuación histórica llegó en Brasil 2014, donde alcanzó por primera vez los cuartos de final con James Rodríguez como máxima figura (Botín de Oro).
Bajo la conducción del argentino Néstor Lorenzo, el seleccionado cafetero aseguró su clasificación tras completar una sobresaliente campaña en las Eliminatorias CONMEBOL, finalizando en la tercera posición de la tabla.
El Mundial 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Por primera vez, el torneo contará con 48 selecciones y se disputará de forma conjunta en Estados Unidos, México y Canadá, entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. Con un total de 104 partidos, será la edición más extensa y con mayor cantidad de equipos en la historia.
El nuevo formato contempla 12 grupos de 4 equipos cada uno. Avanzarán a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, conformando así los dieciseisavos de final. A partir de esa instancia, el certamen se desarrollará con eliminación directa hasta la gran final.
Las sedes estarán distribuidas entre 16 ciudades: 11 en Estados Unidos, 3 en México (Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey) y 2 en Canadá (Toronto y Vancouver).
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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