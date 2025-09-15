Comenzó la veda de pesca en los diques de Jujuy: zonas y fechas

Desde hoy está prohibido la pesca en algunos diques de Jujuy Veda de pesca en los diques de Jujuy Resolución de Veda de Pesca Resolución de Veda de Pesca Resolución de Veda de Pesca

La Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques informó que, a partir del lunes 15 de septiembre de 2025, comenzará a regir una veda de pesca deportiva y recreativa en distintos espejos de agua de la provincia. La medida busca proteger el ciclo de desove del pejerrey, que se desarrolla entre marzo-julio y septiembre-diciembre.

Veda por desove de pejerrey De acuerdo con la resolución oficial, la veda será total en los diques La Ciénaga y Los Alisos, mientras que en el dique Las Maderas regirá en un sector específico. La zona vedada comprende la línea imaginaria entre el Club Náutico Jujuy y la península ubicada entre el cuarto y quinto dedo, próxima al Club Fe y Esperanza.

Los estudios realizados por técnicos de la Agencia detectaron una gran cantidad de hembras de pejerrey maduras en estos sectores, lo que hace necesario limitar la actividad para garantizar la reproducción y repoblamiento de la especie. "Es fundamental evitar la extracción de hembras en estado fértil, para conservar la mayor cantidad de alevinos y sostener el equilibrio ecológico de los diques", señala el informe técnico.

En el caso del dique Las Maderas, se autorizará la pesca deportiva embarcada únicamente en la denominada Zona de la Palma, y solo los días miércoles, viernes, sábados, domingos y feriados, respetando los horarios ya establecidos por la Resolución N° 129.

La normativa se enmarca en la Ley N° 6049/17, que faculta a la Agencia a ejercer control sobre flora y fauna, contaminación hídrica y residuos, con el apoyo de la fuerza pública en caso de ser necesario. Con esta disposición, el organismo apunta a proteger los recursos naturales y garantizar que los diques jujeños sigan siendo espacios sustentables tanto para la pesca como para la recreación.

