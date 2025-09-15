lunes 15 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
15 de septiembre de 2025 - 12:24
Atención.

Comenzó la veda de pesca en los diques de Jujuy: zonas y fechas

La Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques declaró la veda de pesca deportiva y recreativa en La Ciénaga, Los Alisos y parte de Las Maderas.

Maria Eugenia Burgos
Por  Maria Eugenia Burgos
Desde hoy está prohibido la pesca en algunos diques de Jujuy

Desde hoy está prohibido la pesca en algunos diques de Jujuy

Veda de pesca en los diques de Jujuy

Veda de pesca en los diques de Jujuy

Resolución de Veda de Pesca

Resolución de Veda de Pesca

Resolución de Veda de Pesca

Resolución de Veda de Pesca

Resolución de Veda de Pesca

Resolución de Veda de Pesca

La Agencia de Desarrollo Sostenible de los Diques informó que, a partir del lunes 15 de septiembre de 2025, comenzará a regir una veda de pesca deportiva y recreativa en distintos espejos de agua de la provincia. La medida busca proteger el ciclo de desove del pejerrey, que se desarrolla entre marzo-julio y septiembre-diciembre.

Lee además
Resultados Tombola Jujeña.
Azar.

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 13 de septiembre
fne 2025: hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes, dijo martin meyer
Edición 74°.

FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer

Veda por desove de pejerrey

De acuerdo con la resolución oficial, la veda será total en los diques La Ciénaga y Los Alisos, mientras que en el dique Las Maderas regirá en un sector específico. La zona vedada comprende la línea imaginaria entre el Club Náutico Jujuy y la península ubicada entre el cuarto y quinto dedo, próxima al Club Fe y Esperanza.

Veda de pesca en los diques de Jujuy
Veda de pesca en los diques de Jujuy

Veda de pesca en los diques de Jujuy

Los estudios realizados por técnicos de la Agencia detectaron una gran cantidad de hembras de pejerrey maduras en estos sectores, lo que hace necesario limitar la actividad para garantizar la reproducción y repoblamiento de la especie. “Es fundamental evitar la extracción de hembras en estado fértil, para conservar la mayor cantidad de alevinos y sostener el equilibrio ecológico de los diques”, señala el informe técnico.

Resolución de Veda de Pesca
Resolución de Veda de Pesca

Resolución de Veda de Pesca

En el caso del dique Las Maderas, se autorizará la pesca deportiva embarcada únicamente en la denominada Zona de la Palma, y solo los días miércoles, viernes, sábados, domingos y feriados, respetando los horarios ya establecidos por la Resolución N° 129.

La normativa se enmarca en la Ley N° 6049/17, que faculta a la Agencia a ejercer control sobre flora y fauna, contaminación hídrica y residuos, con el apoyo de la fuerza pública en caso de ser necesario.

Resolución de Veda de Pesca
Resolución de Veda de Pesca

Resolución de Veda de Pesca

Con esta disposición, el organismo apunta a proteger los recursos naturales y garantizar que los diques jujeños sigan siendo espacios sustentables tanto para la pesca como para la recreación.

Resolución de Veda de Pesca
Resolución de Veda de Pesca

Resolución de Veda de Pesca

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Tómbola Jujeña: resultados y números ganadores de hoy, sábado 13 de septiembre

FNE 2025: "Hay un cambio positivo en la mentalidad de los estudiantes", dijo Martín Meyer

La nafta subió otra vez este lunes y así quedaron los nuevos precios en Jujuy

"El grooming y las estafas digitales son hoy las principales amenazas", advirtió el secretario de Seguridad

Después de 18 años el Colegio Santa Bárbara tiene Representante Capital: quién fue la última

Lo que se lee ahora
FNE 2025: Amo la Fiesta de los Estudiantes, dijo Victoria Zamar video
Ciudad Cultural.

FNE 2025: "Amo la Fiesta de los Estudiantes", dijo Victoria Zamar

Por  Agustín Weibel

Las más leídas

Todas las elegidas en la Elección Capital
Ciudad Cultural.

María Victoria Zamar del Colegio Santa Bárbara, es la nueva Representante de Capital

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes.
Ranking.

El ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?
Salud.

ANMAT prohíbe la venta de un queso cremoso por falta de controles sanitarios ¿Cuál es?

Algunas reinas capitales de la Fiesta Nacional de los Estudiantes. video
Jujuy.

Cómo quedó el ranking de colegios con más reinas capitales en la Fiesta Nacional de los Estudiantes

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico
Salud.

El nuevo parte médico de Thiago Medina que sigue en estado crítico

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel