Cómo es el proceso para elegir a un nuevo papa

Se trata de un momento durante la cual la administración de la Santa Sede queda bajo la responsabilidad del Colegio Cardenalicio . Este lapso, según detalla la agencia informativa ACI Prensa , se rige por el principio de “ nihil innovetur ”, expresión en latín que implica que no deben introducirse modificaciones o novedades en la estructura eclesiástica.

Durante este intervalo, los cardenales no están facultados para tomar decisiones que competen exclusivamente al Papa . Su rol se limita a atender asuntos rutinarios o urgentes que no admiten demora, además de encargarse de organizar los preparativos relacionados con el proceso de selección del próximo sumo pontífice .

Tras el fallecimiento de un Papa , el decano del Colegio de Cardenales tiene la responsabilidad de llamar a los cardenales electores —es decir, aquellos que aún no han cumplido 80 años — a una asamblea. De acuerdo con las disposiciones vigentes, el cónclave debe iniciar dentro de los quince días posteriores al comienzo de la sede vacante , aunque los propios cardenales pueden decidir una fecha distinta, siempre que no exceda los veinte días desde el deceso del pontífice .

El Papa Francisco presidió las ceremonias fúnebres de Benedicto XVI en la Plaza de San Pedro en el Vaticano.

La participación presencial es obligatoria para los cardenales encargados de elegir al nuevo Papa, lo que significa que muchos de ellos deben trasladarse desde distintos puntos del planeta, donde ejercen funciones en diócesis o arquidiócesis, hasta la ciudad de Roma. Una vez iniciado el cónclave, tienen la obligación de permanecer en el recinto hasta que concluya la votación, sin posibilidad de abandonar el lugar ni de comunicarse con personas ajenas al encuentro, según detalla Ben Brumfield en un artículo publicado por CNN.

2. ¿Cómo se hace la elección?

A lo largo de la historia, existieron tres formas distintas para designar al sumo pontífice: mediante aclamación unánime, por delegación de un grupo reducido o a través de votación. No obstante, las dos primeras modalidades fueron descartadas, por lo que en la actualidad el único procedimiento válido es el sufragio secreto e individual llevado a cabo por los cardenales.

El cónclave suele abrirse con una celebración litúrgica especial durante la mañana, realizada en la Basílica de San Pedro. Más tarde, los cardenales marchan en procesión hacia la Capilla Sixtina, donde da comienzo la fase de elección.

La muerte de un papa desencadena de manera inmediata un proceso estricto para la elección del nuevo pontífice.

Cada cardenal recibe una papeleta, en la que debe escribir el nombre de su candidato elegido, justo debajo de la frase “Eligo in Summen Pontificem”, que se traduce como “elijo como sumo pontífice”. Posteriormente, cada uno de los cardenales, siguiendo un orden de antigüedad, se acerca al altar para colocar con solemnidad su voto en un cáliz.

Los cardenales no tienen la posibilidad de votar por sí mismos. Aunque el acto de votar se realiza de manera confidencial, el conteo de los votos se lleva a cabo públicamente.

3. ¿Cuántos votos se necesitan para que haya un ganador y qué pasa si no se alcanzan?

Cuando un cardenal obtiene el apoyo de dos tercios de los votos del cónclave, es proclamado el nuevo papa. Si no se alcanza esa cifra, la votación se realiza nuevamente el mismo día.

En caso de que no se haya elegido un papa, durante los siguientes dos días del cónclave se podrán efectuar hasta cuatro rondas de votación, distribuidas en dos por la mañana y dos por la tarde. El cuarto día se reserva para un descanso enfocado en la oración y el diálogo, y la votación podrá continuar con hasta siete rondas adicionales.

Cuando la cabeza de la Iglesia católica muere, comienza un período conocido como “Sede vacante”.

Juan Pablo II había establecido que, en ese caso, el requisito cambiaría y que solo se necesitaría una mayoría absoluta (es decir, el 50% más un voto) para elegir al nuevo papa. No obstante, en 2007, Benedicto XVI modificó esa disposición, restableciendo la necesidad de obtener dos tercios de los votos. Sin embargo, conservó la tradición de un día de descanso cada tres jornadas sin que se haya logrado elegir al pontífice.

4. ¿Cómo se entera el público?

Se espera que ninguna persona ajena al cónclave tenga acceso a información sobre el avance del proceso. De hecho, en 1996, Juan Pablo II impuso la prohibición de utilizar cualquier tipo de equipo de grabación durante el encuentro y ordenó que los encargados de la seguridad inspeccionaran minuciosamente la Capilla Sixtina para garantizar que no hubiera micrófonos ni cámaras presentes cuando comenzara la votación.

Cuando muere un papa, el decano del Sacro Colegio Cardenalicio convoca una reunión de todos los cardenales con derecho a voto, que son aquellos menores de 80 años.

Los que violen esta norma “serán sometidos a graves penas según el juicio del futuro papa”, escribió el entonces pontífice. Tras varias rondas de votaciones, las boletas se colocan en un horno. Si aún no se ha elegido a un nuevo papa, se agrega una sustancia química al fuego, lo que produce un humo oscuro, indicando al público que la elección no tuvo éxito. En cambio, si no se añade ningún compuesto, el humo que sale será blanco, señalando que ya se llegó a un acuerdo.

Para que la elección sea oficial, el candidato seleccionado debe consentir la decisión y, posteriormente, escoger el nombre con el que será conocido como papa. El cardenal de mayor antigüedad da el anuncio a la multitud congregada en la Plaza de San Pedro, donde el nuevo pontífice se presenta para impartir su bendición a los fieles.