¿Cómo se transmite el VIH y cómo se previene?

2. Transmisión sanguínea : por exposición a sangre al compartir agujas o utensilios utilizados para el consumo de drogas o cualquier objeto cortante o punzante. Aunque actualmente no se reportan casos en Argentina , el virus también puede ser transmitido por transfusiones de sangre no analizada adecuadamente.

3. Transmisión perinatal o vertical: de la madre al bebé durante la gestación, el parto y la lactancia. Esta es la principal forma en que el VIH se transmite a los niños. Sin la debida intervención médica, una persona con VIH tiene un 30% de probabilidad de tener un bebé infectado con el virus. Sin embargo, con el tratamiento adecuado, las probabilidades de que el bebé contraiga el VIH son prácticamente inexistentes.

Las vías de transmisión comprobadas son pocas y bien definidas.

¿Cómo no se transmite?

Es tan crucial entender cómo se propaga el virus como conocer qué acciones o situaciones no favorecen su transmisión. Practicar sexo con protección, estornudar, ser picado por un mosquito, compartir utensilios de cocina, usar los mismos baños o depilarse con cera no representan formas de contagio. La saliva, el sudor, las lágrimas, el aire, el agua y los alimentos no son medios para transmitir el virus.

Tampoco se considera un riesgo realizar actividades como hacer deporte, besarse, abrazarse, darse la mano, jugar, trabajar o estudiar juntos, compartir duchas o piletas, ni intercambiar prendas de vestir con personas que tienen VIH. Quienes reciben una transfusión de sangre correctamente analizada y controlada no están expuestos a peligros.

La legislación nacional sobre el sida establece que toda sangre destinada a transfusión debe ser rigurosamente revisada. Cualquier procedimiento que implique el riesgo de un corte o punción debe realizarse utilizando material desechable o esterilizado.

¿Cómo se previene?

– A través de las relaciones sexuales: se puede evitar utilizando el preservativo de forma adecuada y constante, es decir, durante todo el acto sexual, ya sea vaginal, anal u oral. Ningún otro anticonceptivo protege contra el VIH.

– A través de la sangre: se previene evitando cualquier tipo de contacto con fluidos sanguíneos. Esto implica no compartir agujas ni jeringas. En caso de consumo de drogas inyectables, es fundamental utilizar una jeringa nueva en cada ocasión. Además, se recomienda verificar que cualquier procedimiento que implique cortes o punciones, como en dentistas, manicuras, tatuajes o prácticas médicas, se realice con material desechable o debidamente esterilizado. Finalmente, es importante evitar el contacto directo con sangre o utilizar guantes de látex.

– Vía perinatal o vertical: se evita mediante un seguimiento adecuado de los embarazos. Es aconsejable que todas las mujeres gestantes se realicen la prueba de VIH en el primer trimestre. Si el diagnóstico es positivo, es fundamental iniciar el tratamiento, seguir las recomendaciones médicas y dejar de amamantar. De esta manera, el riesgo de contagiar al bebé es prácticamente inexistente. También se recomienda que la pareja se haga el test, y si el resultado es positivo, deben usar preservativos para proteger a la persona embarazada y prevenir la transmisión del virus al bebé.

¿Qué es la Prevención Combinada?

Se trata de la combinación del uso del preservativo con otros métodos que previenen el VIH.

¿Por qué existe esta estrategia?

El preservativo es un recurso clave para evitar el VIH, aunque no es el único disponible. La prevención combinada consiste en un conjunto de iniciativas creadas para abordar las necesidades de protección contra el VIH de ciertos individuos y grupos específicos.

En varias ocasiones, ciertos grupos se ven impactados por la epidemia de formas distintas, lo que demanda una intervención que se ajuste a las particularidades de cada contexto. Cada enfoque debe basarse en los derechos humanos y en pruebas científicas, adoptando una visión de salud pública.

¿Qué estrategias existen?