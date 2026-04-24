Confirmaron 79 casos de chikungunya en Jujuy: en qué localidades hay más contagios

Jujuy confirmó 79 casos de chikungunya y mantiene en alerta al sistema sanitario por el avance de la enfermedad en distintas localidades de la provincia. Los datos muestran que la mayor concentración de contagios se registra en Aguas Calientes, con 30 casos confirmados , y en San Pedro, con 25, donde además se advirtió una tendencia ascendente.

Salud. Siguen en ascenso los casos de chikungunya y de virus respiratorios en Jujuy

Salud. Se amesetan los casos de chikungunya en Jujuy y esperan una baja en las próximas semanas

El resto de los casos se distribuye en Perico, con 7; San Salvador de Jujuy, con 6 ; Caimancito, con 5; Libertador General San Martín, con 3; Calilegua, Pampa Blanca y Yuto, con 1 caso cada una. En un parte anterior, Salud había informado 63 casos a mitad de abril, por lo que el total provincial siguió creciendo en los últimos días.

En la provincia, la mayoría de las personas afectadas presenta dolor en las articulaciones, dolor muscular, dolor de cabeza y fiebre. Frente a estos síntomas, se recomendó realizar la consulta médica de inmediato para recibir evaluación y seguimiento oportuno.

chikungunya Prevención del chikungunya en Jujuy.

En el sistema público de salud, la atención puede realizarse en el CAPS, Nodo u hospital más cercano. Además, la consulta virtual está disponible todos los días de 8 a 20 horas a través del sistema de asistencia digital del Ministerio de Salud: https://salud.jujuy.gob.ar/asistenciavirtual/.

Cómo prevenir el contagio

Desde la cartera sanitaria recordaron que la medida más importante para prevenir chikunguña es evitar la proliferación del mosquito Aedes aegypti. Para eso, insistieron en el descacharrado diario y en la eliminación de recipientes u objetos que puedan acumular agua, como latas, botellas, neumáticos, juguetes, baldes, chapas o piletines.

También recomendaron tapar tanques, aljibes y cisternas, dar vuelta recipientes que quedan a la intemperie, cambiar todos los días el agua de los bebederos de animales, reemplazar el agua de floreros por arena húmeda, limpiar canaletas y desmalezar patios y jardines.

A esto se suma la importancia de minimizar el contacto con el mosquito con el uso de repelente, ropa clara que cubra brazos y piernas, mosquiteros en puertas y ventanas y protección especial para cunas y cochecitos de bebés.