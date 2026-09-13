Corinthians vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la llave 1 de la Copa Libertadores

Tras el empate en 1 en la ida, Corinthians y el Pincha definen este miércoles 16 de septiembre su pasaje a Semifinales de la Copa Libertadores. El partido comenzará a las 21:30 (hora Argentina) y se jugará en Arena Corinthians.

Platense y Fluminense se encuentran en la llave 4

Liga de Quito vs Palmeiras: previa, horario y cómo llegan para la llave 3 de la Copa Libertadores

Jugaron por última vez en esta competencia el 9 de septiembre, en Cuartos de Final del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Jesús Valenzuela Sáez será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.