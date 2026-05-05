martes 05 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
5 de mayo de 2026 - 10:07
País.

Corrientes: detienen al abogado del papá de Nahuá Santos Riquelme

El abogado quedó bajo custodia por su presunto rol en la fuga. El principal sospechoso escapó con Nahuá Santos Riquelme tras un violento hecho en Esquina.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
Abogado del papá de Nahuá

La investigación por la desaparición de Nahuá Santos Riquelme, de 6 años, sumó un avance clave con la detención del abogado vinculado al principal sospechoso. La Justicia ordenó la medida en el marco de una causa que se inició tras un ataque a tiros en la ciudad de Esquina, Corrientes, y que derivó en la activación de una Alerta Sofía a nivel nacional.

El letrado, identificado como José Fernández Codazzi, quedó bajo custodia luego de que surgieran elementos que lo ubican en la escena posterior al hecho. La fiscalía intenta determinar su grado de participación en la fuga del padre del niño, quien permanece prófugo.

Mientras tanto, las fuerzas de seguridad intensifican los operativos de búsqueda para dar con el paradero de Nahuá, cuyo caso mantiene en vilo a toda la provincia.

Alerta Sofia buscan a Nahuá Santos desaparecido en Corrientes

El dato clave

Walter Diris, periodista de la ciudad de Esquina, Corrientes, aseguró: “El domingo a las 20, Santos Regis ingresó a un domicilio y efectuó cinco disparos en un lugar donde había muchas personas”, relató. Según precisó, cuatro de esos disparos impactaron en un hombre que se encontraba en el lugar.

Diris también indicó que en la vivienda estaba la madre del niño, ex pareja del agresor. “Santos se dio a la fuga con el nene y no se sabe más nada”, afirmó.

Registros fílmicos resultaron claves para la investigación. “A través de una cámara se vio que llegó a su domicilio, supuestamente con Nahuá”, detalló el periodista.

Minutos más tarde, también quedó registrado el ingreso del abogado al lugar. “Su abogado ingresó al domicilio y unos 20 minutos después se retiró en su camioneta”, agregó.

Estos movimientos quedaron bajo análisis y motivaron una serie de medidas judiciales que derivaron en la detención del letrado.

Allanamiento, pericias y avance de la causa

Durante la jornada siguiente, la Justicia ordenó un allanamiento y el secuestro del vehículo del abogado. “Ayer a las 15 se ordenó el allanamiento y secuestro del vehículo”, indicó Diris.

La camioneta fue sometida a peritajes con el objetivo de encontrar rastros que permitan confirmar el traslado del sospechoso y del menor.

En ese marco, el periodista aportó otro dato relevante: “El abogado aseguró que lo llevó hasta San Isidro, otra localidad”.

La búsqueda de Nahuá Santos Riquelme continúa bajo Alerta Sofía, mientras la Policía despliega operativos en distintos puntos y avanza con la recolección de pruebas para dar con su paradero.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas

Las más leídas

Centro Provincial de Odontología.
Jujuy.

Atención odontológica gratuita en Jujuy: dónde funciona y en qué horarios

Incendio fatal en San Salvador de Jujuy (Foto ilustrativa) video
Policiales.

Un incendio trágico que ahora se investiga como crimen: "Querían quemar la evidencia, a mí abuelo y a mi mamá"

Incendio bajo el puente Paraguay. video
Policiales.

Incendio bajo el puente Paraguay: detienen a un hombre acusado de homicidio

Zona de Lobos video
Jujuy.

Zona de Lobos arrancó por Canal 4 con hinchas, invitados y análisis futbolero

Nahuá Santos, el niño desaparecido en Corrientes.
País.

Activaron la Alerta Sofía por Nahuá Santos, un nene de 6 años desaparecido en Corrientes

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel