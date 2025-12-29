Corte de agua en varios barrios de San Salvador de Jujuy: causas y duración del corte

Este lunes 29 de diciembre, Agua Potable de Jujuy S.E. informó que varios barrios de San Salvador de Jujuy registrarán baja presión y/o interrupciones temporales en el servicio debido a la rotura de un acueducto principal.

La empresa pidió a los usuarios realizar un uso racional y responsable de las reservas domiciliarias hasta que la situación quede normalizada.

corte agua.jpg Por qué algunos barrios de San Salvador de Jujuy no tienen agua: los motivos De acuerdo con lo comunicado por la compañía, durante la jornada se detectó la rotura del acueducto principal de 500 mm (PEAD), ubicado a la altura del Asentamiento 6 de Agosto.

Esta falla puede generar baja presión y cortes momentáneos en distintas zonas de la capital jujeña.

Corte de agua Corte de agua en San Salvador de Jujuy. Los barrios afectados Mariano Moreno

Alto Gorriti

Alto Castañeda

Alto Beltré

Cuyaya Desde Agua Potable señalaron que el equipo operativo y técnico ya trabaja en el lugar para ejecutar las reparaciones necesarias y restablecer el servicio lo antes posible. También reiteraron el pedido de cuidar el consumo de agua en los hogares hasta que el suministro vuelva a la normalidad.

