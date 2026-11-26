Corte total en Ruta 9 a la altura del puente de Lozano por un accidente

La Ruta 9 permanece momentáneamente cortada al tránsito a la altura del puente de Lozano , debido a un siniestro vial registrado durante la mañana de este jueves 26 de noviembre. Un triple accidente de tránsito se registró durante la mañana de hoy a la altura del puente León, en la zona de Lozano. El siniestro involucró a dos automóviles y una camioneta, dejó personas heridas y provocó un corte total del tránsito en ambos sentidos.

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Un equipo de Canal 4 llegó al lugar y dialogó con una de las conductoras involucradas, quien relató que los vehículos estaban detenidos por una congestión de tránsito cuando una camioneta impactó desde atrás.

Como consecuencia del choque, uno de los automóviles quedó atravesado sobre el puente, mientras personal del SAME asistía a los ocupantes de los vehículos.

Según explicó la conductora de uno de los automóviles, había detenido su vehículo porque más adelante se encontraban camiones estacionados y el tránsito estaba interrumpido.

"Yo me estacioné porque había camiones allá que estaban estacionados y había un solo policía" "Yo me estacioné porque había camiones allá que estaban estacionados y había un solo policía"

La mujer, que viajaba desde Purmamarca hacia San Salvador de Jujuy para asistir a una consulta médica, explicó que detrás de su automóvil se detuvo otro vehículo.

"En un segundo, que no habían pasado ni dos minutos, vino esa camioneta con todo, se lo llevó puesto a él, me chocó a mí y yo clavé el freno para no llevármelo al de la moto", relató.

De acuerdo con su testimonio, un motociclista también se encontraba detenido delante de su vehículo, pero logró evitar chocarlo al frenar.

La principal hipótesis es que la camioneta no habría alcanzado a detenerse ante la fila de vehículos. Sin embargo, las causas del accidente todavía deberán ser determinadas por las autoridades.

Heridos asistidos por el SAME y corte total en Ruta 9

La conductora contó que viajaba acompañada por su hermana y su tía, quienes estaban siendo asistidas por personal médico tras el impacto.

También señaló que una mujer que viajaba en el otro automóvil sufrió golpes y cortes, mientras que el conductor de ese vehículo también recibió atención.

"La señora está golpeada, está toda lastimada, se cortó. Está también siendo asistida" "La señora está golpeada, está toda lastimada, se cortó. Está también siendo asistida"

La entrevistada aseguró que ella se encontraba bien y que, en su caso, los daños habían sido principalmente materiales.

Al momento de la cobertura de Canal 4, las ambulancias del SAME permanecían en el puente León y el tránsito continuaba completamente interrumpido, tanto en dirección hacia el norte como hacia San Salvador de Jujuy.

Personal de Seguridad Vial trabajaba para ordenar la circulación y permitir la asistencia de los heridos. Por el momento, no se informó oficialmente la cantidad total de lesionados ni la gravedad de sus heridas. Tampoco había un horario confirmado para la reapertura de la Ruta Nacional 9.