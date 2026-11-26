Triple choque en Alto Comedero

Durante la mañana de este jueves, un accidente de tránsito se registró en el barrio Alto Comedero, a la altura de avenida Intersindical, en la calle que conduce al parque Belgrano. El siniestro tuvo como protagonistas a una motocicleta, una camioneta Renault Duster y un colectivo de la empresa Santa Ana.

Según las primeras informaciones, no se habrían registrado personas heridas como consecuencia del impacto.

Cómo ocurrió el accidente en Alto Comedero De acuerdo con los datos preliminares, una aparente falla mecánica en el colectivo habría provocado que, al ingresar a la bajada, la unidad impactara contra la parte trasera de la camioneta.

Como consecuencia de la colisión, una motocicleta también recibió el impacto, lo que provocó la caída de su conductor. Afortunadamente, llevaba colocado el casco de protección y no habría sufrido lesiones de consideración.

Al momento del accidente, el colectivo circulaba con pasajeros. Muchos de ellos ya se retiraron del lugar y, hasta el momento, no se reportaron heridos de gravedad. Triple choque en Alto Comedero Personal policial y de Tránsito trabaja en el lugar Efectivos policiales y personal de Tránsito trabajan en el sector donde se produjo el triple choque, que dejó daños materiales en los vehículos involucrados. Las circunstancias del accidente todavía deben ser esclarecidas y se deberá determinar si una falla mecánica en la unidad de transporte público fue la causante del siniestro.

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