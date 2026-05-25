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25 de mayo de 2026 - 08:14
Copa Libertadores

Cruzeiro vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores

La previa del choque de Cruzeiro ante Barcelona, a disputarse en el Mineirão el jueves 28 de mayo desde las 21:30 (hora Argentina). El árbitro será Andrés Matonte.

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Cruzeiro vs Barcelona: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

Cruzeiro recibirá a Barcelona, en el marco de la fecha 6 del grupo D de la Copa Libertadores, el próximo jueves 28 de mayo a partir de las 21:30 (hora Argentina), en el Mineirão.

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Así llegan Cruzeiro y Barcelona

Luego de los resultados en la jornada anterior, los equipos buscarán reencontrarse con la victoria. El anfitrión sólo pudo empatar en su enfrentamiento previo, mientras que la visita viene de perder su último partido de la temporada actual.

Últimos resultados de Cruzeiro en partidos de la Copa Libertadores

Cruzeiro sacó un empate por 1 en su visita a Boca Juniors. En las 4 jornadas más recientes de este campeonato, tiene 2 triunfos, 1 empate y 1 partido perdido. Ha recibido 3 goles en su arco y ha marcado 4 tantos en el rival.

Últimos resultados de Barcelona en partidos de la Copa Libertadores

Barcelona viene de perder contra U. Católica por 0 a 2. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 3 oportunidades y ganó 1. Marcó 2 goles y recibieron 8.

Jugaron por última vez en esta competencia el 7 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y el marcador favoreció a Cruzeiro con un marcador de 0-1.

Cruzeiro ya se ha asegurado su permanencia en los Octavos de Final, mientras que Barcelona ya se despidió de la Copa Libertadores.

Andrés Matonte será el juez que impartirá justicia en el encuentro.

Horario Cruzeiro y Barcelona, según país
  • Argentina: 21:30 horas
  • Colombia y Perú: 19:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:30 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:30 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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