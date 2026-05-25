Palmeiras vs Junior: previa, horario y cómo llegan para la fecha 6 del grupo F de la Copa Libertadores

El duelo entre Palmeiras y Junior correspondiente a la fecha 6 del grupo F se disputará en el estadio Allianz Parque desde las 19:00 (hora Argentina), el jueves 28 de mayo.
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El duelo entre Palmeiras y Junior correspondiente a la fecha 6 del grupo F se disputará en el estadio Allianz Parque desde las 19:00 (hora Argentina), el jueves 28 de mayo.
Después de haber ganado su último partido del torneo, el equipo visitante buscará mantener su moral en alta. En tanto que el anfitrión de la jornada llega desmotivado tras haber caído derrotado en la fecha anterior.
Palmeiras buscará la victoria luego de caer 0 a 1 frente a Cerro Porteño. En 2 partidos ha triunfado y ha empatado 2. En esas jornadas, le hicieron 4 goles y ha marcado 6 a sus rivales.
Junior venció en casa a Sporting Cristal por 3 a 2. En los últimos encuentros del torneo, ha empatado 1 y perdido 3. Además, logró gritar 4 goles y ha recibido 7 en su arco.
Según el historial del torneo, el local ganó 4 partidos y empató 1 en los últimos 5 enfrentamientos. El último juego entre ambos en este torneo fue el 8 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y terminó con un marcador 1-1.
Palmeiras ya se ha asegurado su lugar para disputar los Octavos de Final. En tanto que El Tiburón juega este partido sin posibilidades de alcanzar la próxima ronda.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Cristián Garay Reyes.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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