martes 09 de diciembre de 2025

9 de diciembre de 2025 - 09:00
Atención.

Cuáles son los documentos necesarios para poder circular en auto en las vacaciones 2026

Se aproximan las vacaciones 2026 y es muy importante para quienes salgan en sus vehículos tener en cuenta la documentación requerida.

Por  Gabriela Bernasconi
Controles vehiculares - Foto alusiva

Documentos que tenés que llevar

Estos son los básicos que suelen requerirse en puestos de control y peajes durante la temporada:

  1. Documento Nacional de Identidad.
  2. Revisión Técnica Vehicular (RTO) o Verificación Técnica Vehicular (VTV)
  3. Licencia nacional de conducir.
  4. Comprobante de poliza de seguro vigente.
  5. Cédula de identificación del vehículo.
  6. Placas de identificación de dominio (en los lugares establecidos por la reglamentación)
image

Cómo presentar la documentación en un control

Llevá todo a mano en una carpeta o sobre. Si usás apps oficiales o credenciales digitales, preparalas antes de llegar al puesto para no frenar la fila. Verificá que lo digital esté vigente y descargado por si no hay señal.

Además, es importante chequear fechas de vencimiento y que los datos coincidan entre conductor y vehículo. Si cambiás de auto, actualizá los registros. Si vas a conducir alternadamente con otra persona, prepará la documentación de ambos.

Intensos controles en rutas jujeñas

Consejos para viajar sin contratiempos

  • Checklist previo: revisá neumáticos, luces, y guardá los documentos en la guantera.

  • Copias de respaldo: copia impresa + versión digital (si aplica en tu jurisdicción).

  • Peajes y apps: cargá saldo con anticipación.

  • Seguridad: no dejes documentación a la vista cuando estaciones.

Qué pasa si falta algún documento

Podés enfrentar demoras, retención preventiva o multas según corresponda. Lo mejor es regularizar antes de salir: si detectás vencimientos, reprogramá el viaje o resolvelo en el acto si existe trámite digital habilitado.

