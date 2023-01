Cuando habilitan la Tarjeta Alimentar en enero del 2023

Para acceder a la Tarjeta Alimentar, se deben cumplir con alguna de las siguientes condiciones:

Personas que cobren la Asignación Universal por Hijo/a (AUH) y tengan hijos/as de hasta 14 años inclusive.

Embarazadas a partir de los 3 meses que cobren la Asignación por Embarazo para Protección Social.

Personas con hijos con discapacidad que cobren la Asignación Universal por Hija/o (AUH), sin límite de edad.

Madres de 7 o más hijas/os que perciben Pensiones No Contributivas.

Cabe recordar que, debido a que la Anses realiza el cruce de información entre sus beneficiarios para determinar quiénes pueden acceder a la Tarjeta Alimentar, no hace falta realizar ningún trámite en particular para inscribirse y, en caso de corresponder el subsidio, el organismo previsional lo otorgará de manera automática. No obstante, se deben mantener actualizados los datos personales, familiares y de contacto en el sitio oficial de la Anses, en el apartado Mi Anses, al que se ingresa con el número de CUIL y la Clave de la Seguridad Social.

Montos actuales de la Tarjeta Alimentar

Este mes, los montos acreditados en la Tarjeta Alimentar son los siguientes:

Personas que perciben la Asignación por Embarazo: $12.500

Familias con un/a hijo/a: $12.500

Familias con dos hijos/as: $19.000

Familias con tres o más hijos/as: $25.000

Cómo saber si me corresponde la Tarjeta Alimentaria con DNI

Para saber si sos beneficiario de la Tarjeta Alimentar y dónde retirarla, podés consultar con número de documento el padrón en la página web que puso a disposición el Ministerio de Desarrollo Social. Para ello, se debe seguir estos pasos:

Ingresá a tarjetaalimentaria.argentina.gob.ar

Escribí tu DNI en el casillero y buscar

La web indicará si te corresponde el beneficio

Cómo saber saldo de la tarjeta alimentar

Banelco: 011-4320500 (opción 2).

Enlace rojo: 0800-222-7373.

Tarjeta alimentaria de débito MasterCard azul: 0810-666-4803.

Tarjeta alimentaria de débito VISA: 0810-666-3400.

Mensajes de texto: en la documentación que se emite con la Tarjeta Alimentar figura un teléfono impreso. Se puede enviar un mensaje de texto gratis para consultar el saldo.

Por cajero automático: ingresar la tarjeta en los cajeros Link o Banelco y seleccionar la opción "Consultar saldo".