Cuidar a los bebés del frío extremo en invierno: el consejo de un experto

Según explica Rivara, “ante las bajas temperaturas, los pies, al igual que las manos, la nariz y las orejas, se enfrían como parte de un sistema de regulación térmica del cuerpo que hace que baje la circulación sanguínea en estas zonas del cuerpo. Pero esto no significa que el frío ingrese por los pies”.

El autor comparte algunos consejos sobre cómo se debe cuidar a los bebés en la temporada de frío.

Un resfriado no tratado correctamente podría derivar en una neumonía: los resfriados son infecciones virales que no cuentan con un tratamiento específico y suelen resolverse por sí solos. Esto significa que no necesitan antibióticos y generalmente desaparecen en un plazo máximo de 15 días.

Por ello, “no puede existir un resfrío mal curado porque se van a curar solos. Sin embargo, existe un porcentaje pequeño de resfríos en bebés que puede complicarse y dar paso a una neumonía”, explica el especialista.

Los más afectados por el clima son los bebés debido a que son más susceptibles a las infecciones respiratorias.

No es recomendable ofrecer alimentos fríos a un bebé que padece gripe o cualquier infección respiratoria. Según señala el reconocido pediatra, ingerir comidas frescas puede ayudar a reducir la inflamación en la garganta, lo que contribuye a que el pequeño experimente alivio.

Algunos consejos de la abuela sí son útiles en temporada de frío

El libro de Rivara lleva por subtítulo 100 mitos sobre la salud infantil evaluados con respeto, cariño y rigor científico, reflejando la visión de este neonatólogo, quien acumula casi veinte años de experiencia en el Hospital Nacional Arzobispo Loayza.

Su enfoque no menosprecia las tradiciones y conocimientos populares que las abuelas transmiten en el hogar; al contrario, reconoce y valora su aporte en el cuidado de los niños.

“En mi consultorio tengo un par de sillas reservadas exclusivamente para las abuelas porque las considero mis aliadas. Por eso las escucho y converso con ellas porque creo que pueden contribuir a la salud de sus nietos. Gran parte del conocimiento que tienen las abuelas es sabiduría muy valiosa y no debe ser rechazada sino corregida en base a información científica”, explica Rivara.

Por ejemplo, las abuelas suelen aconsejar tomar antes de dormir una tisana caliente de jengibre combinada con dos cucharaditas de miel natural y el zumo de medio limón, que ayuda a aliviar la congestión y la tos en niños mayores de 18 meses.

La creencia de que el frío entra por los pies es una de las más comunes.

Otro remedio tradicional es consumir líquidos tibios y mantener el cuerpo bien abrigado, ya que las bajas temperaturas pueden debilitar la defensa inmunitaria local en la garganta cuando hay virus presentes en el entorno. Es importante recordar que las infecciones respiratorias pueden ser causadas por una variedad de agentes, incluyendo virus, bacterias y hongos.

Para concluir, Rivara subraya el valor de aceptar y respetar las recomendaciones que provienen de las abuelas en el hogar, aclarando que su obra no pretende cuestionar sus consejos, sino rendir un tributo a su conocimiento ancestral, ya que ellas son pilares fundamentales en el cuidado y desarrollo de los niños pequeños.