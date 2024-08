Damián Betular se cayó en medio del programa y el video fue viral

Damián Betular vivió un instante gracioso durante la transmisión en vivo de Sería increíble (Olga) . El famoso pastelero se cayó de la silla mientras estaba en directo, y sus colegas no pudieron evitar reírse . El incidente sucedió el jueves por la mañana en el programa de streaming en el que participa junto a Nati Jota , Homero Pettinato y Eial Moldavsky .

“ ¿Ven cómo estoy? Estoy así... ”, dijo Damián para señalar el problema con el asiento . “ En un rato te va a hacer doler la cintura porque está muy inclinada para un costado ”, expresó. “ Ahora me re duele el costado y la mano ”, comentó la influencer .

Después, el extracto del incidente fue difundido en las redes sociales con el título: "El VAR de la caída de Betular". En el video, se mostraba en cámara lenta el instante en que el famoso chef se desplomó al suelo.

Embed

Otro momento viral de Damián Betular en Olga

En mayo de este año, el chef se unió al escenario para bailar con la banda de cumbia, Yerba Brava. Este evento tuvo lugar durante una fiesta organizada por el canal de streaming en plena vía pública en Palermo.

“Es el mejor argentino vivo”, comentó un usuario de Twitter al observar las habilidades de Betu. El famoso chef realizó la icónica coreografía del éxito “Vamos a bailar”, que en una parte de la letra dice: “Abajo, arriba, al centro y pa’ adentro”. Betular, junto a Nati Jota, se unió a este paso y sorprendió a todos.

El momento en que Damián Betular bailó cumbia con Nati Jota en un show de "Yerba Brava".

“Dios, amo a Betular con toda mi alma”, exclamó una usuaria de Twitter al ver el video viral del chef. Muchos coinciden en que la participación de Damián en el programa de Olga fue “una verdadera revelación”. “Está mostrando la mejor parte de él mismo”, expresó una internauta.

“Impresionante, es una caja de sorpresas”, “¿Te imaginas salir con Betular? Sería ese amigo que se adapta a todo”, “Se ve tan cómodo que me divierte y transmite admiración”, “Creo que no lo conocíamos realmente”, “Es el que mejor se adaptó a todo”, “Es la revelación del streaming”, “Verlo me da años de vida”, coincidieron varios tuiteros.

