De ser campeona mundial, a ser influencer y a la política: quién fue Alejandra Locomotora Oliveras

La boxeadora Locomotora Oliveras en su gimnasio.

En distintas entrevistas, Alejandra relató que su infancia estuvo marcada por la pobreza, atravesó momentos difíciles y debió alejarse de una relación abusiva. El deporte del boxeo se convirtió en su vía de escape y el camino para rehacer su vida. En una de sus declaraciones, la Locomotora resaltó: “Les digo a todas las chicas que se impongan un sueño y peleen por él. Bajar de peso, estudiar o hacer un deporte. Si yo pude, se puede".

En esa línea, había agregado: "Luché hasta contra el hambre para entrenarme, varias veces no me alcanzó la plata para pagar la luz, pero logré este reconocimiento. Eso sí, estoy segura de que si fuera varón podría vivir en un country y tendría un avión privado, pero ser mujer no me hace espectacular ni cotizada en este deporte. Tengo una casa pequeña en un barrio muy humilde y allí armé mi gimnasio. Entreno ocho horas por día en tres tandas y un día tranquilo, corro 12 kilómetros”.

Más allá de su carrera deportiva, la Locomotora también se destacó dando conferencias inspiradoras, y en las redes sociales ganó popularidad gracias a sus videos que combinan comedia con mensajes alentadores y llenos de esperanza.

Alejandra Oliveras alcanzó reconocimiento internacional en mayo de 2006 al consagrarse campeona mundial supergallo del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) ante Jackie Nava en Tijuana, México.

Del ring a la política

Con la misma tenacidad que la impulsó a lo más alto en el mundo del boxeo, la Locomotora decidió dar un salto hacia la política. En 2021 se presentó como candidata a diputada nacional por el partido Unite por la Libertad y la Dignidad, liderado por José Bonacci, padre de Rocío, quien actualmente es diputada por Santa Fe en La Libertad Avanza (LLA). Aunque no logró ganar, consiguió alrededor de 70 mil votos en su debut electoral.

Lejos de abandonar, en 2023 se acercó al PRO, apoyó de manera activa la postulación presidencial de Patricia Bullrich y se sumó a "La Fuerza del Cambio". Además, protagonizó un video viral en el que enseñaba técnicas de boxeo a la ministra de Seguridad en funciones.

En 2024, fue oficialmente incorporada al equipo de la Dirección Nacional de Seguridad en Eventos Deportivos, donde asumió la conducción del programa “Cuidar el Juego”, enfocado en la prevención de la violencia en el deporte juvenil e infantil. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación resaltaron que la eligieron para esta función por su experiencia previa trabajando con jóvenes, incentivándolos a practicar deportes y alejarlos de las calles.

Además, destacaron que cuenta con el respaldo tanto de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) como de referentes del ámbito deportivo, quienes colaborarán en su labor.

En el año 2025, Oliveras decidió postularse nuevamente, esta vez para ocupar un lugar como convencional constituyente representando al Frente de la Esperanza, una agrupación que apuesta por candidatos populares y figuras ajenas al establishment para fortalecer el vínculo con la sociedad.

Ganó seis cinturones mundiales en tres categorías distintas, con un récord profesional de 33 victorias (16 por nocaut), 3 derrotas y 2 empates.

La Locomotora Oliveras y su enfrentamiento con Amalia Granata

Recientemente, su candidatura despertó controversia. Amalia Granata, diputada provincial y también convencional constituyente, presentó una denuncia contra Oliveras ante el Tribunal Electoral, argumentando que no cumple con los criterios de residencia necesarios para el cargo. Granata sostuvo que, aunque Oliveras nació en Jujuy y reside en Córdoba, solo se habría establecido oficialmente en Santo Tomé en febrero de 2025, lo que implicaría que no apareció en el padrón electoral durante las elecciones.

La acusación, impulsada en conjunto con el aspirante rosarino Eugenio Malaponte, busca la anulación total de la lista del Frente de la Esperanza. Se considera que los tres sufragios del sector liderado por Oliveras resultan decisivos para el partido oficialista Unidos.

Oliveras es una exboxeadora profesional y multicampeona mundial.

Granata se expresó con contundencia: “No se puede reformar una Constitución con personas que no conocen la provincia”. Lo curioso es que a la propia Granata le endilgan que no vive en Santa Fe de manera permanente sino en Buenos Aires, por más que cumpla los requisitos de residencia. Según transcendió, vive en el San Carlos Country Club, sobre Panamericana, desde antes de ser electa en la provincia.