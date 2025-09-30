Defensa y Justicia visita a Tigre por la fecha 11

BsAs (DataFactory)

Tigre recibirá a Defensa y Justicia, en el marco de la fecha 11 del Clausura, el próximo viernes 3 de octubre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Don José Dellagiovanna.

Así llegan Tigre y Defensa y Justicia Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre viene de vencer a Central Córdoba (SE) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia viene de derrotar a Boca Juniors con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Tigre con un marcador de 1-2. ¿Dónde ver el partido entre Tigre y Defensa y Justicia en VIVO? La transmisión del duelo válido a la fecha 11 del Clausura estará disponible en ESPN Premium.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Newell`s: 10 de octubre - 18:30 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 10 de octubre - 16:15 (hora Argentina)

Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar

Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar

Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar Horario Tigre y Defensa y Justicia, según país Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela: 18:00 horas

