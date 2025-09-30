martes 30 de septiembre de 2025

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
30 de septiembre de 2025 - 09:28
Liga Profesional

Defensa y Justicia visita a Tigre por la fecha 11

La previa del choque de Tigre ante Defensa y Justicia, a disputarse en el estadio Don José Dellagiovanna el viernes 3 de octubre desde las 19:00 horas.

Defensa y Justicia visita a Tigre por la fecha 11
BsAs (DataFactory)

Tigre recibirá a Defensa y Justicia, en el marco de la fecha 11 del Clausura, el próximo viernes 3 de octubre a partir de las 19:00 horas, en el estadio Don José Dellagiovanna.

Lee además
union y aldosivi se miden por la fecha 11

Unión y Aldosivi se miden por la fecha 11
se enfrentan argentinos juniors y central cordoba (se) por la fecha 11

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

Así llegan Tigre y Defensa y Justicia

Se espera un encuentro luchado y disputado entre dos equipos que llegan con confianza gracias a que consiguieron derrotar a sus adversarios en la fecha anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre viene de vencer a Central Córdoba (SE) con un marcador de 1-0. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 2 goles en contra y pudo convertir 4.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia viene de derrotar a Boca Juniors con un marcador 2 a 1. En los últimos 4 partidos, se quedó con el triunfo en 1 oportunidad, resultó perdedor en 2 ocasiones e igualó en 1 encuentro. Anotó 6 goles y le han convertido 6 en su arco.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 28 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Tigre con un marcador de 1-2.

¿Dónde ver el partido entre Tigre y Defensa y Justicia en VIVO?
La transmisión del duelo válido a la fecha 11 del Clausura estará disponible en ESPN Premium.
Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Newell`s: 10 de octubre - 18:30 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Barracas Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Belgrano: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: 10 de octubre - 16:15 (hora Argentina)
  • Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 15: vs Racing Club: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 16: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Defensa y Justicia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela: 18:00 horas

© 2025 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Unión y Aldosivi se miden por la fecha 11

Se enfrentan Argentinos Juniors y Central Córdoba (SE) por la fecha 11

Newell`s recibirá a Estudiantes por la fecha 10

Vélez logró dar vuelta el marcador y vencer 3-1 a Atlético Tucumán

Boca perdió 2 a 1 y cayó al sexto puesto en la Liga Profesional

Lo que se lee ahora
Boca perderá a Leandro Paredes en dos partidos claves.
Fútbol argentino.

Boca no podría contar con Leandro Paredes en los partidos claves de octubre: el motivo

Por  Redacción de TodoJujuy

Las más leídas

EJESA anunció cortes programados. /Imagen ilustrativa
Energía.

Corte de luz para este martes 30 de septiembre: lugares y horarios

Foto ilustrativa. video
Fauna.

Incendio en Cerro Azul: advierten por el desplazamiento de animales hacia zonas pobladas

Ingreso a primer año.
Educación.

En qué colegios se rinde examen de ingreso a primer año 2026 y cómo será: todos los detalles

Cronograma de pagos de ANSES.
País.

Cuándo cobro ANSES octubre 2025: AUH, Programa Hogar, jubilados, SUAF y otras prestaciones

Todo el cronograma de pagos en Jujuy.
Confirmado.

Cronograma de pagos Jujuy: cuándo cobran los estatales en octubre 2025

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel