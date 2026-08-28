Defensa y Justicia vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

El duelo entre Defensa y Justicia y Platense correspondiente a la fecha 7 se disputará en el Tito Tomaghello desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 31 de agosto.
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El duelo entre Defensa y Justicia y Platense correspondiente a la fecha 7 se disputará en el Tito Tomaghello desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 31 de agosto.
Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.
Defensa y Justicia venció 2-1 a Belgrano en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.
Platense venció en casa a Barracas Central por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 8 en su arco.
El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0.
El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Loustau.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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