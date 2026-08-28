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28 de agosto de 2026 - 15:24
Liga Profesional

Defensa y Justicia vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Toda la previa del duelo entre Defensa y Justicia y Platense. El partido se jugará en el Tito Tomaghello el lunes 31 de agosto a las 19:00 (hora Argentina). Será arbitrado por Juan Loustau.

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Defensa y Justicia vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El duelo entre Defensa y Justicia y Platense correspondiente a la fecha 7 se disputará en el Tito Tomaghello desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 31 de agosto.

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Así llegan Defensa y Justicia y Platense

Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia venció 2-1 a Belgrano en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense venció en casa a Barracas Central por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 8 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0.

El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Loustau.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Platense, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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