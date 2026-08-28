Defensa y Justicia vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

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El duelo entre Defensa y Justicia y Platense correspondiente a la fecha 7 se disputará en el Tito Tomaghello desde las 19:00 (hora Argentina), el lunes 31 de agosto.

Así llegan Defensa y Justicia y Platense Se espera un partido con mucha adrenalina, en el que ninguno de los equipos querrá ceder tres puntos, motivados por las sendas victorias obtenidas en la jornada pasada.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura Defensa y Justicia venció 2-1 a Belgrano en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 2 juegos, 1 terminó en empate y ha perdido 1. En ellos, recibió 7 goles en su arco y anotó 7 en la malla rival.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura Platense venció en casa a Barracas Central por 2 a 1. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado ganar 1, ha empatado 1 y perdido 2. Además, logró gritar 5 goles y ha recibido 8 en su arco.

El conjunto local logró acumular 1 victoria, mientras que el equipo visitante tuvo 3 triunfos. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó con un marcador 0-0. El juez seleccionado para supervisar el partido es Juan Loustau.

Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar Horario Defensa y Justicia y Platense, según país Argentina: 19:00 horas

Colombia y Perú: 17:00 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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