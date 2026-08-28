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28 de agosto de 2026 - 15:46
Liga Profesional

Tigre vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Palpitamos la previa del choque entre Tigre y Barracas Central. Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Facundo Tello Figueroa.

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Tigre vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Tigre y Barracas Central, por la fecha 7 del Clausura, se jugará el próximo lunes 31 de agosto, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en Monumental de Victoria.

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Así llegan Tigre y Barracas Central

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura

Tigre logró un triunfo por 2-1 ante Central Córdoba (SE). Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura

Barracas Central viene de caer derrotado 1 a 2 ante Platense. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Barracas Central quien ganó 2 a 1.

Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.


Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Tigre y Barracas Central, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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