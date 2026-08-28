Tigre vs Barracas Central: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Tigre y Barracas Central, por la fecha 7 del Clausura, se jugará el próximo lunes 31 de agosto, a partir de las 21:15 (hora Argentina), en Monumental de Victoria.

Así llegan Tigre y Barracas Central En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Tigre en partidos del Clausura Tigre logró un triunfo por 2-1 ante Central Córdoba (SE). Previo a este encuentro, igualó 2 y ganó 2, en los que acumuló 2 goles en contra frente a 6 a favor.

Últimos resultados de Barracas Central en partidos del Clausura Barracas Central viene de caer derrotado 1 a 2 ante Platense. Deberá redimirse luego de haber perdido algunos puntos como resultado de 2 juegos perdidos y solo 2 triunfos. Marcó 3 goles en esos partidos y su valla ha sido vencida en 5 ocasiones.

Con 3 victorias y 2 empates en las últimas 5 jornadas de este campeonato, la visita aventaja al equipo local. La última vez que chocaron en esta competencia fue el 25 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y fue Barracas Central quien ganó 2 a 1. Facundo Tello Figueroa es el elegido para dirigir el partido.

Fechas y rivales de Tigre en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Gimnasia: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Barracas Central en los próximos partidos del Clausura Fecha 8: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar

Fecha 9: vs Banfield: Fecha y horario a confirmar

Fecha 10: vs Independiente Riv. (M): Fecha y horario a confirmar

Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar

Fecha 12: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar Horario Tigre y Barracas Central, según país Argentina: 21:15 horas

Colombia y Perú: 19:15 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas © 2026 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.