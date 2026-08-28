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28 de agosto de 2026 - 15:26
Liga Profesional

Estudiantes vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Estudiantes y Newell`s se miden en el Tierra de Campeones el lunes 31 de agosto a las 19:00 (hora Argentina) y Juan Pafundi es el elegido para dirigir el partido.

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Estudiantes vs Newell`s: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Por la fecha 7 del Clausura, Newell`s y Estudiantes se enfrentan el lunes 31 de agosto desde las 19:00 (hora Argentina), en el Tierra de Campeones.

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Así llegan Estudiantes y Newell`s

El equipo visitante llega motivado a este enfrentamiento después de una victoria en su partida previa. Su oponente buscará un mejor resultado tras ser derrotado en su último encuentro en el campeonato.

Últimos resultados de Estudiantes en partidos del Clausura

Estudiantes no pudo ante Sarmiento en el Eva Perón. Sus resultados han sido variados: Ha ganado 2 juegos y ha perdido 2. En esos últimos partidos, le convirtieron 5 goles y logró anotar 7 a sus rivales.

Últimos resultados de Newell`s en partidos del Clausura

Newell`s venció 2-1 a Banfield en la fecha anterior. En los duelos recientes, ha ganado 1, ha empatado 1 y ha perdido 2, con 7 goles en el arco rival y 6 en su portería.

En esta competencia, los resultados de Newell`s han sido desfavorables en sus juegos como visitante: no ganó ninguno de los últimos 2 partidos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 3 partidos ganados en los últimos 5 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (2) fueron en empates. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 25 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y Estudiantes sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2.

Para Newell`s la siguiente será una fecha histórica al enfrentarse a Rosario Central en una nueva edición del clásico rosarino. El encuentro se jugará el 11 de septiembre, en el estadio Gigante de Arroyito.

El encuentro será supervisado por Juan Pafundi, el juez encargado.


Fechas y rivales de Estudiantes en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Newell`s en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Rosario Central: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
Horario Estudiantes y Newell`s, según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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