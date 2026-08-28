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28 de agosto de 2026 - 15:44
Liga Profesional

Instituto vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

La previa del choque de Instituto ante San Lorenzo, a disputarse en el Olímpico de Córdoba el lunes 31 de agosto desde las 21:15 (hora Argentina). El árbitro será Andrés Gariano.

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Instituto vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Instituto enfrentará a San Lorenzo, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo lunes 31 de agosto a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.

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Así llegan Instituto y San Lorenzo

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Instituto en partidos del Clausura

Instituto sacó un empate por 0 en su visita a Atlético Tucumán. Pese a que sólo rescató un punto en la jornada pasada, lleva 4 fechas sin perder en la temporada actual. En estos partidos, convirtió 5 goles frente a 1 en contra.

Últimos resultados de San Lorenzo en partidos del Clausura

San Lorenzo obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Estudiantes (RC). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.

Instituto es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Monumental de Alta Córdoba.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.

Andrés Gariano será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Instituto en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Estudiantes (RC): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Independiente: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Boca Juniors: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de San Lorenzo en los próximos partidos del Clausura
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  • Fecha 11: vs Defensa y Justicia: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Instituto y San Lorenzo, según país
  • Argentina: 21:15 horas
  • Colombia y Perú: 19:15 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 18:15 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 20:15 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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