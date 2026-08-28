Instituto vs San Lorenzo: previa, horario y cómo llegan para la fecha 7 del Clausura

Instituto enfrentará a San Lorenzo, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo lunes 31 de agosto a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.
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Instituto enfrentará a San Lorenzo, en el marco de la fecha 7 del Clausura, el próximo lunes 31 de agosto a partir de las 21:15 (hora Argentina), en el Olímpico de Córdoba.
Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.
Instituto sacó un empate por 0 en su visita a Atlético Tucumán. Pese a que sólo rescató un punto en la jornada pasada, lleva 4 fechas sin perder en la temporada actual. En estos partidos, convirtió 5 goles frente a 1 en contra.
San Lorenzo obtuvo un punto gracias a un empate sin anotaciones frente a Estudiantes (RC). De los últimos partidos que jugó, ha ganado 2 y ha perdido 2, con 2 goles a sus rivales y han vencido su valla 3 veces.
Instituto es una fortaleza como local: sumó su segundo triunfo consecutivo en el estadio Monumental de Alta Córdoba.
La última quinteta de encuentros entre ambos está en 1 triunfo el local, 1 empate y 3 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 24 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y el partido finalizó con un empate a 1.
Andrés Gariano será el juez que impartirá justicia en el encuentro.
© 2026 DataFactory
FUENTE: BsAs (DataFactory)
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