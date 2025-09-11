jueves 11 de septiembre de 2025

11 de septiembre de 2025 - 10:33
Liga Profesional

Defensa y Justicia vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

La previa del choque de Defensa y Justicia ante Platense, a disputarse en el estadio el Tito Tomaghello el domingo 14 de septiembre desde las 20:00 (hora Argentina). El árbitro será Juan Pafundi.

Defensa y Justicia vs Platense: previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura
BsAs (DataFactory)

Defensa y Justicia recibirá a Platense, en el marco de la fecha 8 del Clausura, el próximo domingo 14 de septiembre a partir de las 20:00 (hora Argentina), en el estadio el Tito Tomaghello.

Así llegan Defensa y Justicia y Platense

El anfitrión de la jornada quiere mantener su nivel y conseguir otra victoria como en la fecha anterior. En tanto que la visita necesita sumar de a tres luego de la derrota que sufrió en el último partido disputado en este campeonato.

Últimos resultados de Defensa y Justicia en partidos del Clausura

Defensa y Justicia viene de vencer a Belgrano con un marcador de 2-1. Pese a que no se le han dado algunos resultados (acumula 1 victoria, 1 derrota y 2 empates), llega con empuje por su último triunfo. En estos partidos, sumó una cifra de 5 goles en contra y pudo convertir 6.

Últimos resultados de Platense en partidos del Clausura

Platense viene de perder contra Godoy Cruz por 1 a 3. La visita no viene demasiado entonada: igualó en 3 y ganó 1. Marcó 4 goles y recibieron 5.

La última quinteta de encuentros entre ambos está en 2 triunfos el local, 1 empate y 2 victorias la visita. Jugaron por última vez en esta competencia el 4 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y el marcador favoreció a Defensa y Justicia con un marcador de 0-1.

Juan Pafundi será el juez que impartirá justicia en el encuentro.


Fechas y rivales de Defensa y Justicia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Estudiantes: 22 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Boca Juniors: 27 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Platense en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Defensa y Justicia: 14 de septiembre - 20:00 (hora Argentina)
  • Fecha 9: vs Lanús: 19 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs San Martín (SJ): 26 de septiembre - 19:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Atlético Tucumán: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Dep. Riestra: Fecha y horario a confirmar
Horario Defensa y Justicia y Platense, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 20:00 horas
  • Colombia y Perú: 18:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 17:00 horas
  • Venezuela: 19:00 horas

