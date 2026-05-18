lunes 18 de mayo de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
18 de mayo de 2026 - 08:29
Copa Libertadores

Dep. La Guaira vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores

Palpitamos la previa del choque entre Dep. La Guaira y Independiente Riv. (M). Cuándo, dónde y a qué hora juegan, con el arbitraje de Mario Díaz de Vivar Bogado.

+ Seguir en
Dep. La Guaira vs Independiente Riv. (M): previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores
BsAs (DataFactory)

El cotejo entre Dep. La Guaira e Independiente Riv. (M), por la fecha 5 del grupo C de la Copa Libertadores, se jugará el próximo jueves 21 de mayo, a partir de las 19:00 (hora Argentina), en el Coloso de Los Chaguaramos.

Lee además
junior vs sporting cristal: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo f de la copa libertadores

Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores
cusco fc vs independiente medellin: previa, horario y como llegan para la fecha 5 del grupo a de la copa libertadores

Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Así llegan Dep. La Guaira y Independiente Riv. (M)

Es de esperar que ambos equipos pongan todo para evitar repetir el resultado obtenido en su último partido y no terminar en empate en esta nueva jornada del torneo.

Últimos resultados de Dep. La Guaira en partidos de la Copa Libertadores

Dep. La Guaira viene de un resultado igualado, 1-1, ante Bolívar. Posee un historial reciente de 2 empates y 1 derrota en los últimos 3 partidos disputados, sumando 3 goles a favor y habiendo recibido 6.

Últimos resultados de Independiente Riv. (M) en partidos de la Copa Libertadores

Independiente Riv. (M) viene de empatar 1-1 ante Fluminense..

La última vez que chocaron en esta competencia fue el 30 de abril, en Fase de Grupos del torneo CONMEBOL - Copa Libertadores 2026, y fue Independiente Riv. (M) quien ganó 4 a 1.

Indep.Mza. tiene el liderato del Grupo C con 10 unidades y 8 goles, mientras que La Guaira quiere dar pelea y repuntar en el torneo. Ocupa el tercer lugar y sumó 3 unidades, con 3 tantos.

Mario Díaz de Vivar Bogado es el elegido para dirigir el partido.


Fecha y rival de Dep. La Guaira en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo C - Fecha 6: vs Fluminense: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Fecha y rival de Independiente Riv. (M) en el próximo partido de la Copa Libertadores
  • Grupo C - Fecha 6: vs Bolívar: 27 de mayo - 21:30 (hora Argentina)
Horario Dep. La Guaira e Independiente Riv. (M), según país
  • Argentina: 19:00 horas
  • Colombia y Perú: 17:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 16:00 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 18:00 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Junior vs Sporting Cristal: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

Cusco FC vs Independiente Medellín: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Flamengo vs Estudiantes: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo A de la Copa Libertadores

Palmeiras vs Cerro Porteño: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo F de la Copa Libertadores

Liga de Quito vs Lanús: previa, horario y cómo llegan para la fecha 5 del grupo G de la Copa Libertadores

Las más leídas

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud video
Deportes.

Brutal accidente en MotoGP: Álex Márquez salió volando y preocupa su estado de salud

Alerta amarilla por vientos en Jujuy - Imagen creada con IA
Jujuy.

Jujuy está bajo alerta amarilla por vientos: cuándo y qué zonas están afectadas

Piloto español Alex Márquez
Deportes.

Se conoció el parte médico de Álex Márquez tras el brutal accidente en MotoGP

Un motociclista murió tras chocar contra un colectivo en Alto Comedero - imagen ilustrativa del lugar 
Jujuy.

Un motociclista murió tras chocar contra un colectivo en Alto Comedero

Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto
Fútbol.

Gimnasia de Jujuy es líder: ganó 1-0 ante Temperley en el 23 de Agosto

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel