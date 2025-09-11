Dep. Madryn vs Alvarado: previa, horario y cómo llegan para la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

Por la fecha 31 de la zona A de la Primera Nacional, Alvarado y Dep. Madryn se enfrentan el domingo 14 de septiembre desde las 16:30 (hora Argentina), en el estadio Coliseo del Golfo.

Así llegan Dep. Madryn y Alvarado El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional Dep. Madryn viene de ganar en su encuentro anterior a Los Andes con un marcador de 1-0. Después de caer en 1 ocasión, empatar 1 juego y ganar 2, llega a esta jornada con 5 goles encajados frente a 9 a favor.

Últimos resultados de Alvarado en partidos de la Primera Nacional En la fecha pasada, Alvarado finalizó con un empate 0-0 ante Deportivo Maipú. Con resultados variados en los cotejos más recientes, el equipo registra 3 empates y 1 partido perdido. No ha logrado vencer el arco rival y le han encajado 3 tantos.

El equipo local muestra una ventaja ante visitante al tener 1 partido ganado en los últimos 2 duelos que protagonizaron. El resto de los encuentros (1) fue en empate. Se enfrentaron por última vez, en este certamen, el 11 de mayo, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y Dep. Madryn sacó un triunfo, con un marcador 0 a 2. El encuentro será supervisado por Adrián Franklin, el juez encargado.

Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Alvarado en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 32: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 34: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Madryn y Alvarado, según país Argentina y Chile (Santiago): 16:30 horas

Colombia y Perú: 14:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 13:30 horas

Venezuela: 15:30 horas © 2025 DataFactory FUENTE: nota.texto7

