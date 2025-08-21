Dep. Madryn vs Gimnasia y Tiro: previa, horario y cómo llegan para la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional

BsAs (DataFactory)

A partir de las 15:30 (hora Argentina) el próximo domingo 24 de agosto, Gimnasia y Tiro visita a Dep. Madryn en el estadio Coliseo del Golfo, por el duelo correspondiente a la fecha 28 de la zona A de la Primera Nacional.

Así llegan Dep. Madryn y Gimnasia y Tiro El equipo visitante espera tener una buena presentación como en la última jornada y volver a quedarse con los tres puntos. Por su parte, el anfitrión del duelo viene de igualar su partido anterior y buscará una victoria como local.

Últimos resultados de Dep. Madryn en partidos de la Primera Nacional Dep. Madryn llega con resultado de empate, 2-2, ante Tristán Suárez. En los últimos 4 partidos del torneo, antes de este empate, nunca perdió. Ha ganado en 4 jornadas, con 13 goles marcados y le anotaron 5.

Últimos resultados de Gimnasia y Tiro en partidos de la Primera Nacional Gimnasia y Tiro llega triunfante luego de ver caer a Deportivo Maipú con un marcador 1-0. Con resultados variados, ha terminado las jornadas previas: ganó 1, 2 empató y perdió 1. Pudo festejar 4 goles y sus rivales han podido vencer su arco 2 veces.

En los últimos 3 partidos los equipos han mantenido el equilibrio sin mostrar un resultado diferente al empate. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 20 de abril, en el torneo Argentina - Campeonato Primera Nacional 2025, y terminó en empate a 1. Gastón Monsón Brizuela es el árbitro designado para controlar el partido.

Fechas y rivales de Dep. Madryn en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Deportivo Maipú: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs Los Andes: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar Fechas y rivales de Gimnasia y Tiro en los próximos partidos de la Primera Nacional Zona A - Fecha 29: vs Alvarado: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 30: vs All Boys: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 31: vs Arsenal: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 32: vs Colegiales: Fecha y horario a confirmar

Zona A - Fecha 33: vs Atlanta: Fecha y horario a confirmar Horario Dep. Madryn y Gimnasia y Tiro, según país Argentina: 15:30 horas

Colombia y Perú: 13:30 horas

Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 12:30 horas

Venezuela y Chile (Santiago): 14:30 horas

