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27 de agosto de 2026 - 09:01
Liga Profesional

Dep. Riestra se enfrentará ante Vélez por la fecha 7

Vélez se mide ante Dep. Riestra en el estadio Guillermo Laza el sábado 29 de agosto a las 14:45 (hora Argentina). El partido será supervisado por Nazareno Arasa.

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Dep. Riestra se enfrentará ante Vélez por la fecha 7
BsAs (DataFactory)

A partir de las 14:45 (hora Argentina) el próximo sábado 29 de agosto, Vélez enfrentará a Dep. Riestra en el estadio Guillermo Laza, por el duelo correspondiente a la fecha 7 del Clausura.

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Así llegan Dep. Riestra y Vélez

Este juego pone cara a cara a dos equipos que consiguieron un empate en su último enfrentamiento y que tratarán de quedarse con los tres puntos para avanzar en el torneo.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra llega con resultado de empate, 0-0, ante Huracán. Tiene un historial irregular con 3 derrotas y 1 victoria en los últimos 4 partidos disputados, con 5 goles en contra. Marcó 3 tantos en el rival en esos encuentros.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Clausura

Con un punto para cada uno finalizó el juego anterior entre Vélez y River Plate, con un marcador 2-2. Con resultados irregulares en las jornadas más recientes, el equipo cuenta con 2 triunfos y 2 empates. Marcó 8 goles al rival y le han convertido 5 tantos en esos cotejos.

El conjunto local ganó 1 partido y empató 3 en sus últimos 4 partidos disputados en el campeonato. El último partido que jugaron en esta competencia fue el 25 de febrero, en Fase de Grupos del torneo Argentina - Torneo Apertura 2026, y terminó en empate a 0.

Nazareno Arasa es el árbitro designado para controlar el partido.


Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Gimnasia (Mendoza): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Central Córdoba (SE): Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Vélez en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 8: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 9: vs Newell`s: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 10: vs Tigre: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 11: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Lanús: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Vélez, según país
  • Argentina: 14:45 horas
  • Colombia y Perú: 12:45 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:45 horas
  • Venezuela y Chile (Santiago): 13:45 horas

© 2026 DataFactory

FUENTE: BsAs (DataFactory)

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