Dep. Riestra vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Dep. Riestra recibe el próximo viernes 12 de septiembre a Central Córdoba (SE) por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.
Así llegan Dep. Riestra y Central Córdoba (SE)
Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.
Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura
Dep. Riestra sacó un triunfo frente a Talleres, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 6 a favor.
Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura
Central Córdoba (SE) llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Estudiantes. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 3 en su arco.
Dep. Riestra ha mantenido una racha impresionante en el estadio Guillermo Laza, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.
En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.
Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Gimnasia: 19 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs River Plate: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
- Fecha 9: vs Boca Juniors: 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 10: vs Tigre: 26 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
- Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
- Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Central Córdoba (SE), según país
- Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
- Colombia y Perú: 12:30 horas
- Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
- Venezuela: 13:30 horas
© 2025 DataFactory
FUENTE: nota.texto7
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.