martes 09 de septiembre de 2025

9 de septiembre de 2025 - 07:37
Liga Profesional

Dep. Riestra vs Central Córdoba (SE): previa, horario y cómo llegan para la fecha 8 del Clausura

Todo lo que tienes que saber en la previa de Dep. Riestra vs Central Córdoba (SE). El duelo, a disputarse en el estadio Guillermo Laza el viernes 12 de septiembre, comenzará a las 14:30 (hora Argentina).

BsAs (DataFactory)

Dep. Riestra recibe el próximo viernes 12 de septiembre a Central Córdoba (SE) por la fecha 8 del Clausura, a partir de las 14:30 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.

Así llegan Dep. Riestra y Central Córdoba (SE)

Los equipos llegan con la moral en alto para disputar una nueva jornada del torneo: ganaron su último partido y buscarán continuar por la senda de la victoria.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra sacó un triunfo frente a Talleres, con un marcador 1-0. En los últimos encuentros del torneo, ha logrado sumar 2 partidos ganados, 1 empatado y 1 perdido, con una cifra de 2 goles en contra y registró 6 a favor.

Últimos resultados de Central Córdoba (SE) en partidos del Clausura

Central Córdoba (SE) llega con los ánimos arriba luego de vencer 2-0 a Estudiantes. Ha ganado 2 de sus últimos partidos y empatado 2. En esos cotejos, contó un total de 9 goles y le han anotado 3 en su arco.

Dep. Riestra ha mantenido una racha impresionante en el estadio Guillermo Laza, ya que hasta el momento no ha sufrido ninguna derrota como local en el torneo y no ha recibido goles.

En los últimos 2 encuentros registrados en el historial, se evidencia al equipo local con 1 triunfo y 1 partido igualado ante el visitante. El último compromiso entre ambos en este campeonato fue el 28 de febrero, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y terminaron igualando en 0.


Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Gimnasia: 19 de septiembre - 17:00 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs River Plate: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Central Córdoba (SE) en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 9: vs Boca Juniors: 21 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 10: vs Tigre: 26 de septiembre - 21:15 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Argentinos Juniors: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Unión: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Huracán: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Central Córdoba (SE), según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 14:30 horas
  • Colombia y Perú: 12:30 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 11:30 horas
  • Venezuela: 13:30 horas

