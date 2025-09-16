martes 16 de septiembre de 2025

16 de septiembre de 2025 - 07:58
Liga Profesional

Dep. Riestra vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura

Dep. Riestra y Gimnasia se enfrentan en el estadio Guillermo Laza. El duelo se jugará el viernes 19 de septiembre desde las 17:00 (hora Argentina).

Dep. Riestra vs Gimnasia: previa, horario y cómo llegan para la fecha 9 del Clausura
BsAs (DataFactory)

El juego entre Dep. Riestra y Gimnasia se disputará el próximo viernes 19 de septiembre por la fecha 9 del Clausura, a partir de las 17:00 (hora Argentina) en el estadio Guillermo Laza.

Así llegan Dep. Riestra y Gimnasia

En su último encuentro, el local se quedó con el triunfo y enfrenta este duelo con la moral en alto. Su rival necesita recuperarse del último cachetazo sufrido en la jornada anterior.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Clausura

Dep. Riestra ganó por 2-0 el juego pasado ante Central Córdoba (SE). En los últimos 4 partidos disputados se llevó 2 victorias, perdió 1 encuentro y empató 1. En ellos, le han encajado 2 goles y ha convertido 7.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Clausura

Gimnasia cayó 1 a 3 ante Unión. En los últimos encuentros, obtuvo 2 victorias y perdió en 2 oportunidades. Con 5 goles a favor, ha recibido 7 en contra.

Dep. Riestra lleva puntaje perfecto en 4 partidos disputados de local al festejar con su gente cada uno de los encuentros sin recibir goles.

En los últimos 2 duelos del torneo han quedado los puntos repartidos al registrarse siempre empates entre el local y el visitante. En esta competencia, el último duelo entre ambos equipos fue el 10 de marzo, en Primera Fase del torneo Argentina - Torneo Apertura 2025, y finalizó en un empate 1-1.


Fechas y rivales de Dep. Riestra en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs River Plate: 28 de septiembre - 18:00 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Vélez: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Platense: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Instituto: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs San Lorenzo: Fecha y horario a confirmar
Fechas y rivales de Gimnasia en los próximos partidos del Clausura
  • Fecha 10: vs Rosario Central: 27 de septiembre - 14:30 (hora Argentina)
  • Fecha 11: vs Sarmiento: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 12: vs Talleres: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 13: vs Estudiantes: Fecha y horario a confirmar
  • Fecha 14: vs River Plate: Fecha y horario a confirmar
Horario Dep. Riestra y Gimnasia, según país
  • Argentina y Chile (Santiago): 17:00 horas
  • Colombia y Perú: 15:00 horas
  • Honduras, El Salvador, México (México) y Nicaragua: 14:00 horas
  • Venezuela: 16:00 horas

