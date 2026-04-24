Arrancó la Liga del NOA de squash con la primera fecha en Jujuy

En Jujuy arrancó este viernes la Liga del NOA de squash con la primera de las cuatro fechas previstas. Entre hoy y mañana se jugarán los partidos con jugadores de nuestra provincia, Salta y Tucumán e invitados de Córdoba.

Constanza Terán confirmó que los partidos se disputan en el Club Tiro y Gimnasia y en el club Baldos. “Es la primera vez que tenemos tanta convocatoria. Son casi 50 inscriptos y eso la verdad que nos alegra para ser la primera fecha” .

Destacó que Tiro es la primera vez en organizar este torneo. “ Hoy participamos dentro de lo que es la Asociación de Squash de Jujuy” , y detalló que este sábado los partidos de primera ronda comienzan a las 11 horas , para luego seguir con los cruces y cerca de la medianoche la entrega de los premios.

“Invitamos a todos los que quieran venir. Es un torneo que este mes organizamos la primera fecha y capaz que en julio o agosto, vamos a la segunda. Son cuatro fechas en total y todas son acá en Jujuy”, anticipó Terán.

Liga del NOA de squash con la primera fecha en Jujuy Liga del NOA de squash con la primera fecha en Jujuy

Marcó que este es un “deporte muy bueno, muy dinámico, un deporte que la verdad que no solo se hay que coordinar físicamente, sino mentalmente”, y dijo que este tipo de eventos sirve porque “queremos hacer que se haga más conocido”.

“Queremos hacer que la gente se motive también para jugarlo. Es un deporte al que están invitados todos y lo puede jugar todo el mundo. No necesitas nada más que conocer las reglas”, y dijo que el mejor juego “se adquiere con práctica”.

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¿Qué es el squash?

Es un deporte de raqueta que suelen practicar dos personas en una pista rectangular delimitada por cuatro paredes. El suelo es de madera dura y las paredes son de cristal de seguridad para que los espectadores puedan ver la acción. Las pelotas son de goma y suelen botar poco.

¿Cuáles son las reglas del squash?

En la pared frontal, hay tres líneas: la chapa a 48 cm del suelo (bajada a 43 cm en los partidos profesionales), la línea de saque a una altura de 1,78 m y la línea de fuera a 4,57 m, que desciende por las paredes laterales hasta los 2,13 m de la pared posterior.

Al comienzo de un punto, el jugador que saca debe hacerlo desde uno de los dos cuadros de servicio y golpear la pelota entre la línea de saque y la línea de fuera. Después de eso, todos los tiros posteriores pueden golpear cualquier pared siempre que golpee la pared frontal entre la chapa y la línea de fuera antes de tocar el suelo. La pelota sólo puede botar una vez en el suelo.

El ganador de un peloteo recibe un punto y el siguiente saque. El primer jugador que llegue a 11 puntos -por dos puntos de ventaja- gana un juego. El primer jugador que llegue a tres juegos se lleva el partido.