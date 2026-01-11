domingo 11 de enero de 2026

11 de enero de 2026 - 09:40
Fútbol.

Atlético San Pedro recibe a Talleres de Perico por un lugar en la final

El estadio Visera de Cemento será escenario de un cruce cargado de expectativas. Talleres llega con ventaja tras imponerse en la ida, mientras que el conjunto sampedreño intentará cambiar la historia ante su gente y mantener vivo el sueño de llegar a la final.

Por  Agustín Weibel
Este domingo 11 de enero, Atlético San Pedro recibe a Talleres de Perico en el partido de vuelta de las semifinales del Torneo Regional Amateur, con la obligación de dar vuelta una serie que lo tiene dos goles abajo.

Atlético San Pedro recibe a Talleres de Perico por un lugar en la final

Atlético San Pedro y Talleres de Perico se enfrentarán nuevamente este domingo 11 de enero desde las 19:00, en el marco del partido de vuelta de las semifinales del Torneo Regional Amateur. El encuentro se disputará en la Visera de Cemento, donde el equipo local buscará revertir el resultado adverso obtenido en el primer duelo.

En el partido de ida, jugado en Perico, Talleres fue efectivo y logró una victoria por 2 a 0, construida a partir de un gol en la primera etapa y otro en el complemento, que le permitió tomar una ventaja importante de cara a la revancha. Atlético San Pedro, además, terminó ese compromiso con un jugador menos, lo que condicionó su cierre de partido.

Con este panorama, el “Millonario” sabe que deberá asumir el protagonismo desde el inicio, apostando a la intensidad y a la presión alta para achicar diferencias rápidamente y meterse de lleno en la serie. El objetivo será marcar temprano y trasladar la responsabilidad al rival.

Del otro lado, Talleres de Perico afronta el compromiso con cautela. Si bien llega con un margen favorable, en el entorno del “Expreso” saben que el partido será exigente y que no hay espacio para la relajación. La idea será mantener el orden, aprovechar los espacios y sostener la ventaja con inteligencia.

La expectativa en el ambiente del fútbol jujeño es alta. El Regional Amateur entra en su tramo decisivo y el cruce promete emociones fuertes, con dos equipos que sueñan con llegar a la final y saben que todavía nada está definido.

