miércoles 07 de enero de 2026

Alcanzaste el límite de 40 notas leídas

Para continuar, suscribite a Todo Jujuy. Si ya sos un usuario suscripto, iniciá sesión.

SUSCRIBITE
7 de enero de 2026 - 20:30
Deportes.

Regional Amateur: Talleres de Perico ganó el primer duelo y se prepara para un partido clave

El equipo periqueño se impuso en la ida del cruce ante Atlético San Pedro, pero advierte que la serie está lejos de definirse y anticipa una revancha exigente.

Redacción de TodoJujuy
Por  Redacción de TodoJujuy
talleres zapla

El Torneo Regional Amateur entró en su etapa decisiva y Talleres de Perico dio el primer paso. El equipo periqueño logró imponerse en el encuentro de ida y quedó bien posicionado de cara a la revancha, aunque puertas adentro el mensaje es que todavía falta mucho.

Lee además
Zapla vs Talleres de Perico - Foto: AHZ
Fútbol.

Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur
Con una sólida actuación, Atlético San Pedro se impuso por 2 a 0 ante Sportivo Pocitos y selló su clasificación a la siguiente instancia del Torneo Regional Amateur (Foto pagina oficial del club)
Fútbol.

Atlético San Pedro dio vuelta la serie y avanzó a semifinales del Regional Amateur

“Es una serie de 180 minutos, así que hay que laburar el doble”, remarcó Matías Ruiz, uno de los protagonistas tras el triunfo, marcando el tono con el que el plantel encara la semana.

Golpes justos y un equipo sólido

Según Ruiz, Talleres fue eficaz cuando tuvo sus chances y supo sostener la ventaja ante un rival que mostró buen juego y despliegue físico. “Ellos son un equipo duro, que juega bien al fútbol y corre mucho. Por suerte nos tocó dar los golpes en los momentos justos”, explicó el jugador, valorando la madurez del equipo para manejar los tiempos del partido.

Embed - MATIAS RUIZ JUGADOR DE TALLERES TJ

Más allá del resultado, uno de los aspectos que destaca Matías es el vínculo entre Talleres y su gente. El acompañamiento del público y el reconocimiento al esfuerzo del plantel se hicieron sentir, algo que los jugadores no pasan por alto.

“Desde el primer Regional me hicieron sentir el cariño. Me siento muy a gusto en el club, muy querido por la gente y los dirigentes”, señaló el deportista subrayando la conexión especial que se mantiene con la hinchada periqueña.

Lo que viene: una revancha que promete ser intensa en el Regional Amateur

Con la ventaja obtenida, Talleres ya piensa en el partido de vuelta. La expectativa es de un encuentro todavía más exigente, con Atlético San Pedro obligado a salir a buscar el resultado. “Esperamos un partido duro e intenso. Va a ser clave jugar con inteligencia, correr mucho y aprovechar los espacios que puedan quedar”, anticiparon desde el plantel.

El mensaje hacia afuera también es de cautela. “Esto no está cerrado. Vamos a salir a jugar la vuelta como si estuviéramos 0 a 0”, insistieron.

Talleres de Perico ganó el primer duelo, dio un paso firme en el Regional Amateur y ahora se prepara para un partido clave, donde la concentración y la inteligencia serán tan importantes como el resultado obtenido en la ida.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace:  https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.
Temas
Seguí leyendo

Talleres de Perico eliminó a Zapla y avanzó en el Torneo Regional Amateur

Atlético San Pedro dio vuelta la serie y avanzó a semifinales del Regional Amateur

Talleres de Perico venció a Atlético San Pedro en el partido de ida del Regional Amateur

Malestar en los vecinos de barrio Norte y Cuyaya por el túnel derivador

Dengue en baja y mosquitos presentes: qué pasa hoy en Jujuy y qué cuidados siguen siendo claves

Lo que se lee ahora
Imagen alusiva
Importante.

Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

Por  Gabriela Bernasconi

Las más leídas

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo
Importante.

Hoy cortan el agua en 9 barrios de San Salvador de Jujuy: dónde y hasta cuándo

Colonia de vacaciones para adolescentes en Jujuy.
Imperdible.

Lanzaron una colonia de vacaciones gratuita para adolescentes en Jujuy

Imagen alusiva
Importante.

Cronograma de reparto de agua en barrios de San Salvador de Jujuy este miércoles

Un dermatólogo explicó por qué en Jujuy el sol es más riesgoso para la piel
Salud.

Un dermatólogo explicó por qué en Jujuy el sol es más riesgoso para la piel

Ciclo lectivo 2026: oficializaron cuándo inician las clases provincia por provincia
Educación.

Ciclo lectivo 2026: oficializaron cuándo inician las clases provincia por provincia

Lo destacado

Cambios en el transporte automotor de media y larga distancia.
País.

Desregulación transporte de mediana y larga distancia: qué cambia

Por  Victoria Marín
Gimnasia de Jujuy cayó frente a Quilmes EN VIVO
Primera Nacional.

Perdió Gimnasia de Jujuy frente a Quilmes

Por  Maria Eugenia Burgos
Obispo Daniel Fernández, al frente de la misa central en el Santuario de la Virgen de Río Blanco.
Río Blanco.

Obispo Daniel Fernández: "la gente ha venido con mucho amor"

Por  Victoria Marín
El Papa Francisco pidio que se detenga la espiral de la venganza” en la guerra de Medio Oriente.
Iglesia.

Guerra en Medio Oriente: el Papa Francisco pidió "paz en todos los frentes"

Por  Redacción de TodoJujuy
Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario
Devoción.

Río Blanco: se realizó la primera peregrinación al santuario

Por  Agustín Weibel