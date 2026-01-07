Regional Amateur: Talleres de Perico ganó el primer duelo y se prepara para un partido clave

El Torneo Regional Amateur entró en su etapa decisiva y Talleres de Perico dio el primer paso. El equipo periqueño logró imponerse en el encuentro de ida y quedó bien posicionado de cara a la revancha, aunque puertas adentro el mensaje es que todavía falta mucho.
“Es una serie de 180 minutos, así que hay que laburar el doble”, remarcó Matías Ruiz, uno de los protagonistas tras el triunfo, marcando el tono con el que el plantel encara la semana.
Golpes justos y un equipo sólido
Según Ruiz, Talleres fue eficaz cuando tuvo sus chances y supo sostener la ventaja ante un rival que mostró buen juego y despliegue físico. “Ellos son un equipo duro, que juega bien al fútbol y corre mucho. Por suerte nos tocó dar los golpes en los momentos justos”, explicó el jugador, valorando la madurez del equipo para manejar los tiempos del partido.
Embed - MATIAS RUIZ JUGADOR DE TALLERES TJ
Más allá del resultado, uno de los aspectos que destaca Matías es el vínculo entre Talleres y su gente. El acompañamiento del público y el reconocimiento al esfuerzo del plantel se hicieron sentir, algo que los jugadores no pasan por alto.
“Desde el primer Regional me hicieron sentir el cariño. Me siento muy a gusto en el club, muy querido por la gente y los dirigentes”, señaló el deportista subrayando la conexión especial que se mantiene con la hinchada periqueña.
Lo que viene: una revancha que promete ser intensa en el Regional Amateur
Con la ventaja obtenida, Talleres ya piensa en el partido de vuelta. La expectativa es de un encuentro todavía más exigente, con Atlético San Pedro obligado a salir a buscar el resultado. “Esperamos un partido duro e intenso. Va a ser clave jugar con inteligencia, correr mucho y aprovechar los espacios que puedan quedar”, anticiparon desde el plantel.
El mensaje hacia afuera también es de cautela. “Esto no está cerrado. Vamos a salir a jugar la vuelta como si estuviéramos 0 a 0”, insistieron.
Talleres de Perico ganó el primer duelo, dio un paso firme en el Regional Amateur y ahora se prepara para un partido clave, donde la concentración y la inteligencia serán tan importantes como el resultado obtenido en la ida.
Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com
Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j
Si querés, podés activar las notificaciones.
Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.
Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.