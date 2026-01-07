Regional Amateur: Talleres de Perico ganó el primer duelo y se prepara para un partido clave

El Torneo Regional Amateur entró en su etapa decisiva y Talleres de Perico dio el primer paso. El equipo periqueño logró imponerse en el encuentro de ida y quedó bien posicionado de cara a la revancha, aunque puertas adentro el mensaje es que todavía falta mucho.

“Es una serie de 180 minutos, así que hay que laburar el doble” , remarcó Matías Ruiz, uno de los protagonistas tras el triunfo, marcando el tono con el que el plantel encara la semana.

Según Ruiz, Talleres fue eficaz cuando tuvo sus chances y supo sostener la ventaja ante un rival que mostró buen juego y despliegue físico. “Ellos son un equipo duro, que juega bien al fútbol y corre mucho. Por suerte nos tocó dar los golpes en los momentos justos”, explicó el jugador, valorando la madurez del equipo para manejar los tiempos del partido.

Más allá del resultado, uno de los aspectos que destaca Matías es el vínculo entre Talleres y su gente. El acompañamiento del público y el reconocimiento al esfuerzo del plantel se hicieron sentir, algo que los jugadores no pasan por alto.

“Desde el primer Regional me hicieron sentir el cariño. Me siento muy a gusto en el club, muy querido por la gente y los dirigentes”, señaló el deportista subrayando la conexión especial que se mantiene con la hinchada periqueña.

Lo que viene: una revancha que promete ser intensa en el Regional Amateur

Con la ventaja obtenida, Talleres ya piensa en el partido de vuelta. La expectativa es de un encuentro todavía más exigente, con Atlético San Pedro obligado a salir a buscar el resultado. “Esperamos un partido duro e intenso. Va a ser clave jugar con inteligencia, correr mucho y aprovechar los espacios que puedan quedar”, anticiparon desde el plantel.

El mensaje hacia afuera también es de cautela. “Esto no está cerrado. Vamos a salir a jugar la vuelta como si estuviéramos 0 a 0”, insistieron.

Talleres de Perico ganó el primer duelo, dio un paso firme en el Regional Amateur y ahora se prepara para un partido clave, donde la concentración y la inteligencia serán tan importantes como el resultado obtenido en la ida.