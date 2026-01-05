lunes 05 de enero de 2026

5 de enero de 2026 - 09:26
Fútbol.

Talleres de Perico venció a Atlético San Pedro en el partido de ida del Regional Amateur

Con goles de Diego Magno y Matías Ruíz, Talleres de Perico venció 2-0 a Atlético San Pedro en la ida de semifinales del Torneo Regional Amateur.

Gabriela Bernasconi
Por  Gabriela Bernasconi
Talleres de Perico -&nbsp; FotoDeporte - Alfredo Lopez﻿

Talleres de Perico -  FotoDeporte - Alfredo Lopez﻿

El local abrió el marcador en la primera mitad gracias a Diego Magno, que apareció en el área para poner el 1-0. Ya en el complemento, Matías Ruíz amplió diferencias con un impecable tiro libre que dejó sin opciones al arquero sampedreño.

Atlético San Pedro terminó jugando los minutos finales con un hombre menos por la expulsión de González, lo que complicó aún más sus aspiraciones de descontar.

Cuándo se juega la revancha

El partido de vuelta será el próximo domingo por la tarde en el Estadio Visera de Cemento de San Pedro, donde se definirá quién avanza a la final regional.

