Talleres de Perico venció a Atlético San Pedro en el partido de ida del Regional Amateur

Talleres de Perico arrancó con el pie derecho la serie de semifinales del Torneo Regional Amateur. Este domingo 4 de enero, el “Expreso” se hizo fuerte en el Estadio Dr. Plinio Zabala y derrotó 2-0 a Atlético San Pedro, quedando bien posicionado de cara a la revancha.

El local abrió el marcador en la primera mitad gracias a Diego Magno, que apareció en el área para poner el 1-0. Ya en el complemento, Matías Ruíz amplió diferencias con un impecable tiro libre que dejó sin opciones al arquero sampedreño.

Atlético San Pedro terminó jugando los minutos finales con un hombre menos por la expulsión de González, lo que complicó aún más sus aspiraciones de descontar.

Cuándo se juega la revancha El partido de vuelta será el próximo domingo por la tarde en el Estadio Visera de Cemento de San Pedro, donde se definirá quién avanza a la final regional.

