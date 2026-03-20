EN VIVO: ¡En juego el segundo tiempo! Atlético Tucumán lidera 1-0 sobre Gimnasia

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Con gol de Clever Ferreira (12' 1T), el Decano comienza el complemento arriba en el marcador.

Las estadísticas del encuentro entre Atlético Tucumán y Gimnasia del Apertura: Tiros al arco: Atlético Tucumán (5) VS Gimnasia (4)

(5) VS (4) Fouls cometidos: Atlético Tucumán (12) VS Gimnasia (13)

(12) VS (13) Pases Correctos: Atlético Tucumán (1) VS Gimnasia (0)

(1) VS (0) Tarjetas Amarillas: Atlético Tucumán (1) VS Gimnasia (6)

(1) VS (6) Tiros Libres: Atlético Tucumán (4) VS Gimnasia (6) Así llegan Atlético Tucumán y Gimnasia Los equipos llegan a esta jornada con la esperanza de dejar atrás sus resultados adversos en los últimos partidos del torneo y buscarán su chance de sumar de a tres.

Últimos resultados de Atlético Tucumán en partidos del Apertura Atlético Tucumán sufrió un duro golpe al caer 1 a 2 en la ultima jornada ante Barracas Central. En los duelos previos, en 2 el resultado final fue un empate y ha perdido 2. Durante esas jornadas, le han hecho 9 goles y ha marcado 3 a sus contrincantes.

Últimos resultados de Gimnasia en partidos del Apertura Gimnasia viene de perder contra Independiente Riv. (M) por 2 a 3. La visita no viene demasiado entonada: cayó derrotada en 1 oportunidad, igualó en 2 y ganó 1. Marcó 7 goles y recibieron 8.

El árbitro Andrés Gariano fue seleccionado para llevar adelante las acciones del juego. Formación de Atlético Tucumán hoy El estratega Julio César Falcioni apostó por una formación 4-5-1 con Luis Ingolotti bajo los tres palos; Maximiliano Villa, Clever Ferreira, Gastón Suso y Ignacio Galván en la zaga; Javier Domínguez, Renzo Tesuri, Ezequiel Ham, Franco Nicola y Nicolás Laméndola en el medio; y Leandro Díaz como atacante. Formación de Gimnasia hoy Por su parte, el entrenador Fernando Zaniratto planteó un esquema táctico 4-5-1 con Máximo Cabrera en la portería; Alexis Steimbach, Gonzalo Errecalde, Enzo Martínez, Pedro Silva Torrejón en la línea defensiva; Augusto Max, Ignacio Fernández, Nicolás Barros Schelotto, Pablo Aguiar y Manuel Panaro en el mediocampo; y Marcelo Torres en la delantera. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

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