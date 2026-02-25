Barracas Central da vuelta el marcador y triunfa 2 a 1 sobre Tigre

Barracas C. ganó en su casa el partido celebrado este miércoles por la fecha 7 del Apertura. Fernando Tobio (6' del segundo tiempo) y Facundo Bruera (9' de la misma etapa) anotaron para revertir el marcador adverso después de que Ignacio Russo, con gol de jugada, le diera a Tigre una ventaja en el minuto 22 de la primera mitad. El conjunto anfitrión había conseguido empatar gracias a una buena jugada y logró liquidar el resultado con un gol de cabeza.

El defensor de Tigre Federico Álvarez tuvo la chance de cambiar el resultado del partido, pero el palo le negó el gol dos veces.

El mejor jugador del partido fue Facundo Bruera. El atacante de Barracas Central anotó 1 gol y disparó al arco contrario en 2 oportunidades.

Marcelo Miño se destacó también en el estadio Claudio Chiqui Tapia. El portero de Barracas Central se lució al atajar 5 disparos.

El técnico de Barracas C., Rubén Insúa, propuso una formación 5-3-2 con Marcelo Miño en el arco; Rafael Barrios, Nicolás Capraro, Fernando Tobio, Nicolás Demartini y Rodrigo Insúa en la línea defensiva; Tomás Porra, Dardo Miloc y Iván Tapia en el medio; y Facundo Bruera y Jhonatan Candia en el ataque.

Por su parte, el equipo de Diego Dabove salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Tomás Sultani bajo los tres palos; Martín Garay, Ramón Arias, Alan Barrionuevo y Federico Álvarez en defensa; Jabes Saralegui, Jalil Elías, Gonzalo Piñeiro y Santiago López en la mitad de cancha; y Ignacio Russo y David Romero en la delantera.

Pablo Dóvalo fue el árbitro que dirigió el partido en el estadio Claudio Chiqui Tapia.

El próximo partido de Barracas C. en el campeonato será como visitante ante Argentinos Juniors, mientras que el Matador recibirá a Gimnasia.

Cambios en Barracas Central

45' 2T - Salió Rafael Barrios por Gonzalo Maroni

71' 2T - Salieron Jhonatan Candia por Gonzalo Morales y Iván Tapia por Damián Martínez

88' 2T - Salió Tomás Porra por Yonatthan Rak

Amonestados en Barracas Central:

30' 1T Nicolás Demartini (Reiteración de faltas), 31' 2T Gonzalo Maroni (Conducta antideportiva) y 45' 2T Dardo Miloc (Conducta antideportiva)

Cambios en Tigre

67' 2T - Salió Jabes Saralegui por Tiago Serrago

72' 2T - Salieron Santiago López por Alfio Oviedo y Gonzalo Piñeiro por Sebastián Medina

78' 2T - Salieron Federico Álvarez por Nahuel Banegas y David Romero por Gonzalo Martínez

Amonestado en Tigre:

24' 2T Gonzalo Piñeiro (Conducta antideportiva)

