EN VIVO: Vélez y Dep. Riestra juegan segundo tiempo con empate 0-0

BsAs (DataFactory)

El árbitro da comienzo a la etapa complementaria del empate 0 a 0 entre los Malevos y el Fortín en el Fortín.

Las estadísticas del encuentro entre Vélez y Dep. Riestra del Apertura: Tiros al arco: Vélez (4) VS Dep. Riestra (5)

(4) VS (5) Fouls cometidos: Vélez (8) VS Dep. Riestra (13)

(8) VS (13) Tarjetas Amarillas: Vélez (3) VS Dep. Riestra (3) Así llegan Vélez y Dep. Riestra El conjunto local encara con ánimos reforzados el partido de esta jornada tras haber ganado en la anterior jornada. Por su parte, la visita solo sumó un punto y tendrá la oportunidad de aumentar la ventaja en la pelea por subir posiciones.

Últimos resultados de Vélez en partidos del Apertura Vélez ganó su último duelo ante River Plate por 1 a 0. Se enfrenta a una nueva oportunidad de vencer y no dejar en el camino puntos para remontar en la tabla de posiciones. En las últimas jornadas, tuvo una cifra de 4 goles en contra y 7 a favor.

Últimos resultados de Dep. Riestra en partidos del Apertura El anterior partido jugado por Dep. Riestra acabó en empate por 0-0 ante Huracán. Su campaña reciente registra resultados diversos: 2 derrotas y 2 empates. Convirtió 2 goles a sus rivales y le han encajado 4 tantos.

Pablo Echavarría fue el encargado de supervisar el orden del juego durante el partido. Formación de Vélez hoy Guillermo Barros Schelotto se plantó con una alineación 4-5-1 con el arquero Álvaro Montero; Joaquín García, Emanuel Mammana, Lisandro Magallán y Elías Gómez como defensores; Lucas Robertone, Rodrigo Aliendro, Tobías Andrada, Manuel Lanzini y Imanol Machuca como centrocampistas; y Florián Monzón como delantero. Formación de Dep. Riestra hoy Por su parte, el entrenador Gustavo Benítez dispuso en campo una estrategia 5-3-2 con Ignacio Arce defendiendo el arco; Nicolás Sansotre, Cristian Paz, Facundo Miño, Juan Cruz Randazzo, Pedro Ramírez como zagueros; Jonatan Goitía, Nicolás Watson y Antony Alonso en el centro del campo; y con Jonathan Herrera y Alexander Díaz como atacantes. © 2020 DataFactory FUENTE: BsAs (DataFactory)

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j Si querés, podés activar las notificaciones. Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.

Copyright © Todo Jujuy Por favor no corte ni pegue en la web nuestras notas, tiene la posibilidad de redistribuirlas usando nuestras herramientas. Derechos de autor reservados.