Belgrano le ganó a Boca Juniors en la Bombonera

Belgrano le ganó a Boca Juniors por 2 a 1 en la Bombonera

El encuentro en La Bombonera comenzó con un clima especial. Fue el primer partido de Boca tras el fallecimiento de Miguel Ángel Russo, y el estadio rindió un sentido homenaje al histórico entrenador. Sin embargo, el marco emotivo no alcanzó para impulsar al equipo, que terminó perdiendo frente a un Belgrano efectivo y oportuno.

Polémica y ventaja para el Pirata Durante el primer tiempo, las miradas se centraron en una fuerte infracción de Lautaro Blanco, que generó tensión y reclamos en ambos equipos. En el inicio del complemento, el VAR intervino para señalar un penal a favor del conjunto cordobés, que Lucas Passerini cambió por gol y abrió el marcador en el 1-0.

Minutos más tarde, un gol en contra de Leandro Paredes amplió la diferencia para Belgrano, que aprovechó los espacios y los errores defensivos del local para consolidar su ventaja.

Descuento y final con suspenso Boca reaccionó sobre el final del partido con un gol de Exequiel Zeballos, que marcó el 2-1 definitivo y le dio algo de esperanza al equipo. Sin embargo, el conjunto de la Ribera no logró revertir el resultado y perdió la posibilidad de alcanzar la cima de la Zona A.

Con esta derrota, Boca podría quedar fuera de la zona de Playoffs, mientras que Belgrano se consolida como uno de los animadores del torneo, sumando tres puntos clave en su visita a Buenos Aires.

