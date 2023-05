Insólito.. Boca Juniors y River Plate, el partido que no fue en Jujuy

El 5 de mayo de 1985 , Boca Juniors y River Plate debían jugar un amistoso en el 23 de Agosto , pero finalmente se frustró. No se juntó ni la gente necesaria ni el dinero prometido para pagarles el cachet a los dos clubes más grandes de la Argentina.

Boca, dirigido por el gran Alfredo Di Stefano, jugó primero por Salta, donde igualó en dos goles con Juventud con tantos de Carlos Daniel Tapia y Sergio Giacchello. El Xeneize tenía a Hugo Orlando Gatti como la gran estrella, aunque el resto eran jugadores no tan conocidos.

Jujuy sin Superclásico

Luego llegó el domingo, donde debía jugarse el clásico más grande del fútbol argentino. Cerca del partido había solo tres mil personas, que recibieron la noticia por los altoparlantes: el gran choque no se jugaría, y debían pasar por boleterías para que le devuelvan el dinero.

El empresario no pudo juntar el cachet de los equipos, y los dirigentes y los jugadores se negaron a jugar. Ni siquiera llegaron al estadio. El árbitro del partido iba a ser el conocido Mario Gallina. Boca había cobrado algo a cuenta y River tenía algunos cheques con fecha diferida, pero no por el total.

Las crónicas de esos años aseguran que los gastos totales del cuadrangular rondaban los 30 millones de pesos, pero la recaudación no llegó a los ocho millones, dejando un rojo en las cuentas del empresario que frustraron el superclásico.

Según contó el conocido empresario jujeño, los dos equipos lo demandaron, pero logró tiempo después cancelar toda la deuda. Y recordó que el más reacio a jugar era River, que si no cobraba, no jugaba, algo que finalmente pasó. La revista El Gráfico se hizo eco del fracaso superclásico y se preguntó: "¿River y Boca no le interesan a nadie?".

Un ex Altos Hornos Zapla en Boca

En ese plantel del Xeneize había un ex jugador del Merengue: Jorge Sergio Di Gregorio, un volante central aguerrido, que jugó en el equipo de Palpalá durante esa década y que Alfredo Di Stéfano decidió sumar luego de jugar varios partidos con Zapla por el Nacional.

Di Gregorio llegó antes del inicio del campeonato de 1985/86, pero la presencia del Vasco Olarticoechea que había llegado de River, le quitó chances de ser titular. Jugó pocos partidos, no convirtió goles y encima lo pusieron como volante por derecha y como marcador de punta.

Jorge Di Gregorio en Boca (el primero en la foto)

Su debut oficial data del 14 de julio de 1985, cuando por la segunda fecha Boca cayó 0-2 con Ñewell´s en el Parque Independencia. Entró por el Tuta Torres a los 20 del segundo tiempo. Luego jugó en un 2-2 con Temperley en el Sur, en el lapidario 0-3 con el Rojo en la Bombonera un domingo día de la madre y en el agónico empate 2-2 frente a Chacarita en La Boca.

Jugó algunos amistosos más y con la renuncia del técnico que lo trajo, no le quedó otra que dejar el club. Su carrera comenzó en Independiente, siguió en Arsenal y Altos Hornos Zapla, tras su meteórico paso por Boca. Luego jugó en Deportivo Italiano, Quilmes, Colón y Deportivo Armenio.