Boxeadores jujeños en Tucumán dieron pelea, pero no pudieron ganar

Boxeadores jujeños en Tucumán Boxeadores jujeños en Tucumán

El título argentino en juego en Tucumán

Lucrecia Manzur, "La Turquita" de Tucumán, que fue el gran atractivo de la noche, venció a la chaqueña Paola Benavidez por nocaut técnico en el séptimo round y se adueñó de la corona vacante Pluma de la Federación Argentina de Box (FAB).

Manzur venía de ganar un título internacional que se instauró en 2017 y solo tiene tres campeonas en el historial, el que ganó en la órbita de la FAB es el que la situará en otro ángulo de consideración en el boxeo femenino.

"Gané por mi fuerza. Ella sintió mi mano, esa fuerza creo que es lo que me dio la victoria. Cuando me saludó, me dijo que siga adelante, que me lo merezco y que vaya por un título mundial porque tengo muchas condiciones", comentó Manzur.

Sumate al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com

Recibí las noticias en tu celular sumándote al Canal de WhatsApp de TodoJujuy.com. Ingresá al siguiente enlace: https://whatsapp.com/channel/0029VaQ05Jk6BIErMlCL0v0j

Si querés, podés activar las notificaciones.

Además, podés comunicarte con nosotros a través del WhatsApp de las Noticias al 3885007777.