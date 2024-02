Se consagró por primera vez el 20 de mayo del 2006 al vencer por nocaut a Jackie Nava en Tijuana, México, y se quedó con el título Súper Gallo del Consejo Mundial de Boxeo (WBC). También en la categoría ligero contra Liliana Palmera por el cinturón AMB en 2011; en 2012 superó a Villafranca por el peso pluma OMB y el último fue tras vencer a Florez en la categoría superligero CMB en el 2013.

El consejo de la Locomotora a la Selección Argentina.jpg Locomotora Oliveras al Salón de la Fama Latinoamericano de boxeo

“Yo soy Mayweather. Gané los mismos cinco títulos que tiene él. Teníamos el mismo peso en la balanza. Yo gané por nocaut, al piso todas. Él lo ganó por puntos. Y no es lo mismo goleada que penales. Sin embargo, no me han dado ni siquiera un premio a nivel local”, lamentó.

“Yo hice historia. Sería mucho más lindo que me reconozcan y que valoren lo que hizo una mujer en el mundo del boxeo, donde antes solo había hombres”, recordó tiempo atrás en una nota donde repasó su historia deportiva.

Oliveras también fue reconocida por el libro Guinness de los Récords en el 2015, por ser la única boxeadora en obtener cuatro títulos mundiales en distintos pesos, poniendo a nuestro país como primera en ese aspecto mundial.

“Me siento reconocida por la gente. Todo el tiempo porque por las charlas viajo por todo el país y la gente me quiere, me abraza porque yo le doy fuerza. Les digo que la vida es una pelea, los golpes de la vida duelen más que una piña arriba del ring”, dijo la jujeña.

Actualmente se dedica al activismo social y la promoción de la vida sana. Está viviendo en la provincia de Córdoba. En los últimos años, multiplicó su popularidad gracias a sus videos motivacionales. Sus rutinas de ejercicios y su personalidad particular contribuyeron a viralizar su imagen, que la convirtió en una figura reconocida incluso fuera del ámbito deportivo.